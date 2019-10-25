上海打造舞台藝術紅色題材“三部曲”　

中評社北京10月25日電／據新華社報道，“人在文庫在，守盡風雨唱凱旋。”作為第二十一屆中國上海國際藝術節的委約劇目，上海滬劇院原創滬劇《一號機密》23日晚在上海大劇院首演。同一晚，舞劇《永不消逝的電波》在上海國際舞蹈中心“返場”。連同雜技劇《戰上海》，上海通過三種不同的藝術樣式，打造舞台藝術“紅色三部曲”。



《永不消逝的電波》講述了以中共地下黨員李白為代表的一群隱蔽戰線上默默無聞的英雄，在上海解放前夕為送出情報壯烈犧牲的動人故事。該劇不僅獲得了第十六屆文華獎，“五個一工程”獎等，更贏得了市場青睞。全國巡演兩個月來，幾乎場場爆滿，多次加演仍一票難求。



同樣是解放前夜，《戰上海》中的主角連長江華為保衛上海電廠獻出了寶貴生命。作為今年中國上海國際藝術節的開幕大戲，《戰上海》用精彩獨特的雜技語匯為觀眾開啟紅色記憶之門。“《戰上海》在傳統海派雜技基礎上全新創作，以豐富多變的肢體、緊追世界新馬戲潮流的舞台語言，感染年輕觀眾。”中國上海國際藝術節中心總裁王雋說。



《一號機密》以1931年的上海為背景，講述一批中共地下黨員為保護黨的“一號機密”，不畏犧牲，忍辱負重，最終成功保護“一號機密”並將其完整交給黨的故事。“紅色題材不是口號式的，要用真情實感打動觀眾。”上海滬劇院院長茅善玉將《一號機密》的排演視作對劇種傳統的血脈延續，希望將這部作品打造成為新時代常演常新的保留作品。



“面對今天的觀眾，面對今天的時代，紅色題材要有新的闡釋和表現。這幾部作品的努力首先就表現在藝術理念的創新上。”中國文藝評論家協會副主席毛時安說，三部作品在敘事方式和表現形式上都有所創新，有的打破了傳統線性敘事，有的嘗試用雜技的動作肢體語言展開革命敘事，同時又都富有鮮活的時代氣息。



（來源：新華網）