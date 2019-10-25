暴雨重创日本台风災区　超20万民众被迫避难

千葉縣多地降雨超過警戒值（圖片來源：AmebaTV） 中评社北京10月25日电／据海外网报道，受冷空气和低气压影响，25日开始，日本东部地区迎来大范围強烈降雨，尤其是之前曾先后遭受15号台风和19号台风袭击的千叶县。该县多市今天上午的每小时降雨量打破历史记录，並导致多条河流水位超过警戒线，政府已向超20万居民发布避难劝告。



据日本NHK25日报道，受強降雨影响，千叶县千叶市、鸭川市、八街市每小时降雨量均创打破历史记录 ，境內多条河流水位已超过警戒线，並且发生洪水的可能性非常高。日本气象厅已向危险河流附近的超过20万居民发布避难劝告 ，並且提醒其他流域居民也随时关注災情信息。



报道称，今年19号台风“海贝思”造成该地区多处河流溃堤，其修补工作才刚刚展开又被迫中止，並且由於此次降雨強度极大，相关堤防相当一段时间內将无法使用，因此本次強降雨带来的洪水災情或将更加严重。



另据朝日电视台报道，今天中午时分，有人向警方通报称，千叶县绿区的一辆有人乘坐的汽车被突然上涨的河水冲走 。



早前，今年15号台风“法茜”直击千叶县，造成大量居民住宅损害，以及大范围持续停电。之后，19号台风“海贝思”再次侵袭包括千叶在內的日本关东地区，引发多处河流发生洪水，並造成85人死亡，9人失踪。



（来源：海外网）