人大常委會組成人員建言公益訴訟檢察工作　

（圖片來源：新華網） 中評社北京10月25日電／據新華社報道，十三屆全國人大常委會第十四次會議24日分組審議了最高檢關於開展公益訴訟檢察工作情況的報告。



與會人員普遍認為，報告較為全面系統地報告了公益訴訟檢察工作全面推開以來取得的成效，客觀提出了存在的問題和下一步工作方向，有利於進一步提升公益訴訟檢察辦案整體質效，開創新時代公益訴訟檢察工作新局面。

