亞馬遜股價大跌，比爾·蓋茨將重回世界首富

中評社北京10月25日電／據環球網報道，世界首富即將“易主”？據彭博社報道，因為24日亞馬遜公布的財報不及預期，股價隨之大跌，美國亞馬遜公司首席執行官傑夫•貝索斯即將把世界首富拱手讓人，而新世界首富則是對這一名號並不陌生的微軟公司創始人比爾•蓋茨。



當地時間24日，亞馬遜發布2019年第三季度財報，其淨利潤下滑26%，營收也不及預期。報道稱，當天亞馬遜股價在盤後大幅下跌，跌幅一度超過8%至1637美元，公司市值蒸發約800億美元。



根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）數據，貝索斯的淨資產將減少至1028億美元，比比爾•蓋茨少50億美元，屈居第二。



蓋茨創立的微軟作為全球市值最高的公司，今年股價已飈升38%，蓋茨持有的1%股份也隨之升值，使其財富達到1075億美元，同時他還有其他來自股票等的投資收入。



貝索斯在2017年10月從蓋茨手中奪過“世界首富”頭銜。由於億萬富翁指數排名在美國每個交易日收盤後更新，因此這次變化要到美國當地時間25日收盤時才會出現。



彭博社評論稱，如果貝索斯沒有和前妻離婚分資產，他的財富仍將排名第一。另一方面，如果蓋茨夫婦沒有一直捐贈慈善事業，可能“世界首富”這個名號從來不會旁落他人。



（來源：環球網）