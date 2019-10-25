獅航墜機誰的錯？美媒曝光調查報告預備稿

《西雅圖時報》報道截圖 中評社北京10月25日電／據環球網報道，印尼獅航波音737MAX墜機事故已發生近一年，美國《西雅圖時報》24日曝光一份調查報告的預備稿，顯示責任被歸咎於獅航的維修人員、飛行員，以及一家提供零部件的美國公司。



《西雅圖時報》先援引報告稱，自動飛行操作系統“機動特性增強系統（MCAS）”的設計與鑒定沒有充分考慮到飛機失控的可能性。此外，飛機手册和飛行員培訓中都缺少MCAS的信息，令機組人員難以診斷出問題並啟動糾正程序。路透社說，印尼監管機構在這份報告中建議重新設計MCAS。波音公司已表示將重做該系統，並在飛行手册中提供更多信息。



《西雅圖時報》繼續說，報告還發現，一個由佛羅里達州一家公司維修和提供的重要傳感器（一個二手設備）出現了故障。有強烈跡象表明，獅航航空維修人員在安裝時沒有對其進行測試。同一架飛機曾在之前的飛行中發生過類似故障，但維修人員沒有讓飛機停飛。另外報告發現，這架飛機10月的維修記錄少了31頁。



但報道稱，不幸的是，波音有缺陷的系統還碰到缺乏專業技能的機組人員。波音公司在其安全評估中假設，飛行員會在3秒鐘內對系統故障做出反應，但報告稱，在事故航班以及前一天晚上出現同樣問題的航班上，兩名機組人員做出反應的時間都用了約8秒。



報告提到，當時飛機上有兩名飛行員，副駕駛尤其不熟悉操作程序，而且他訓練時就已經顯現出在操作飛機時存在問題。機長後來卻將飛機交給副駕駛，而且報告稱，前者並沒有與後者溝通他需要做什麼。副駕駛很快失去控制，飛機墜入海中。



2018年10月，一架獅航波音737 MAX從雅加達起飛不久，隨即在爪哇海墜機，造成189名乘客及機組人員全部喪命。幾個月後，埃航公司波音737 MAX也墜毀，導致機上157人罹難，使這款機型在全球遭禁飛。



印尼國家運輸安全委員會（NTSC）本月23日在最終調查報告的簡報中，告訴獅航空難的死者家屬，機械及設計問題導致意外發生。路透社稱，最終報告將於25日公布。波音公司表示，他們在報告發布之前不能發表評論。



（來源：環球網）