財政部：我國減稅降費效果顯現

中評社北京10月25日電／據人民網報道，國務院新聞辦公室今日上午舉行“對標國際先進經驗持續優化營商環境”吹風會，財政部副部長餘蔚平表示，我國的納稅指標排名由2016年的全球第131位上升至2019年第105位，今年以來，財政部堅決貫徹落實黨中央、國務院關於更大規模減稅降費的決策部署，各項減稅降費措施落實有力，效果正在逐步顯現。



餘蔚平表示，得益於減稅降費政策效應的不斷釋放以及納稅便利化水平的持續提高，我國的納稅指標排名正處於一個穩步上升的通道。世界銀行在今年的《全球營商環境報告》中用大段篇幅高度肯定了中國在壓縮納稅次數、耗時，降低小型微利企業所得稅率等方面推出的一系列改革政策。



餘蔚平介紹，今年以來，財政部堅決貫徹落實黨中央、國務院關於實施更大規模減稅降費的決策部署，會同有關部門迅速出台5個方面的減稅降費具體政策措施，包括深化增值稅改革、小微企業普惠性稅收減免、個人所得稅專項附加扣除、降低行政事業性收費和政府性基金等政策，並積極推動各項政策措施切實落實到位。從目前各方面反映的情況看，減稅降費實施效果良好，社會普遍反映今年實施的綜合性、一攬子減稅降費政策是最直接、最有效也是最公平的惠企措施。各項減稅降費措施落實有力，效果正在逐步顯現，主要體現在以下幾點：



一是初步實現了製造業等主要行業稅負明顯降低、建築業和交通運輸業等行業稅負有所降低、其他行業稅負只減不增的“三個確保”要求。



二是堅持普惠性減稅與結構性減稅並舉，聚焦減輕小微企業稅負，重點支持了民營和小微企業發展。



三是企業減稅紅利再投資比例上升，有力促進了企業加大研發投入。



四是激發了市場主體活力，有力增強了市場信心和經濟增長後勁。



五是在減稅降費等多重因素作用下，全國居民人均可支配收入增加，居民消費活力提升。

