長春市公安局原局長高學章接受審查調查

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中評社北京10月25日電／據吉林省紀委監委消息：長春市原副市長、市公安局原局長高學章涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
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高學章簡歷
高學章，男，漢族，1952年8月出生，山東昌邑人，1971年11月參加工作，1975年10月加入中國共產黨，大學學歷。
1993年1月，任長春市二道河子區副區長；1994年6月，任長春市二道河子區人民檢察院代檢察長；1995年3月，任長春市二道河子區（二道區）人民檢察院代檢察長；1997年10月，任長春市二道區委副書記；2000年6月，任長春市朝陽區委副書記、副區長、代區長；2001年1月，任長春市朝陽區委副書記、區長；2002年10月，任長春市朝陽區委書記；2003年12月，任長春市委常委、朝陽區委書記；2005年4月，任長春市委常委、朝陽區委書記，市公安局黨委書記；2005年6月，任長春市委常委、朝陽區委書記，市公安局局長；2005年10月，任長春市委常委，市公安局局長；2006年2月，任長春市副市長，市公安局局長；2011年7月，任長春市副市長；2013年1月，任吉林省人大常委會委員； 2016年1月，退休。
（來源：吉林省紀委監委）