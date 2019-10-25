柯批蔡政府　pm2.5都沒法處理講統獨幹嘛

台北市長柯文哲應論壇邀請發表專題演講。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲25日在論壇上演講時狠酸綠營，“現在的政府，不對的事情做、對的事不做，又很懶惰”，從香港陳同佳事件就很清楚“司法變成政治工具”。他也感嘆中部的空氣品質非常不好，連一個pm2.5政府都沒辦法處理，講統獨幹什麼？講什麼中國派、台灣派沒意義，你讓幾百萬人民暴露在肺癌的危險中。



柯文哲也說，蔡英文民調2年就掉到谷底，要不是香港事件，他也不認為蔡英文的民調上得來。



台媒《NOWNEWS》25日在喜來登飯店舉辦“修憲”論壇，上午邀請呂秀蓮專題演講、前“行政院長”張善政致詞、下午則邀請台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與中國國民黨中央委員連勝文進行專題演講。



柯文哲演講時也酸了民進黨一把，柯表示，陳水扁撐到紅衫軍起來民調才開始掉，馬英九撐到第二任的油電雙漲民調開始掉，而蔡英文2年民調就掉到谷底，“要不是香港事件，我也不認為蔡英文的民調上得來”，而“行政院長”蘇貞昌大概是20年來最有權力的院長，因為蔡英文太忙了。



柯文哲說，台灣過去20年經濟停滯我們不需要當鴕鳥，但要不要“憲改”？有三個困難，一是大家對現狀不滿意，但目標沒有共識，光是“總統制”或“內閣制”就是了，要怎麼走？二是要“修憲”幾乎是不可能的事，因為門檻太高。三是現階段台灣想動“憲法”，“國家定位”、“國格”的問題就會浮現，這也是過去20年藍綠的主要思維。



柯文哲認為，但也不是遇到三個困難就什麼都不去做，他高舉“國家治理”的招牌就是要慢慢改變政治文化，“現在的政府，不對的事情做、對的事不做，又很懶惰”，從香港陳同佳事件就很清楚“司法變成政治工具”。



柯文哲舉例說，這半年來他在全台晃來晃去，有一次去南投拜廟非常感慨，從山上往下看，整個天空茫茫渺渺，旁邊有人用pm2.5的儀器一測指數40，台灣癌症死亡最多的是肺癌，在美國是抽菸的人才會患病，但在台灣只要上街頭走一走就會患病，“連一個pm2.5政府都沒辦法處理，這是在幹什麼？講統獨幹什麼？你讓幾百萬人民暴露在肺癌的危險中。”

