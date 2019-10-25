約旦工商會會長：進博會幫我們拓寬出口大門

中評社北京10月25日電／據人民網報道，第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日在上海國家會展中心正式開幕。據進博會官方網站消息，共有64個國家和3個國際組織參展，展示貿易投資領域的發展狀況和成就。作為第二屆進博會15個主賓國之一，約旦將參加國家綜合展、企業商業展兩部分活動，向中國展示約旦優質產品和投資吸引力。



據約旦ammon新聞網22日消息，在當天舉行的記者會上，約旦和安曼工商會會長法特黑·賈比爾表示，期待進博會拓寬約旦出口大門，給約旦的優質產品帶來商機。



賈比爾透露，目前，已有部分約旦商品進入中國市場，如化工產品、死海周邊商品等。約旦工商會將於下周日在安曼舉行“2019中國約旦商業論壇”，屆時將有大批中國企業參加，並組織有意向的中約企業進行雙邊會談。



約旦投資管理局主席哈立德·瓦茲尼透露，為更好地跟進和服務中國投資者，幫助他們解決在約旦投資遇到的問題，約旦投資管理局將新建一個部門，專門對接涉華工作，並在上海設立代表處，進行投資推介。



瓦茲尼表示，約旦享有優越的地理位置，並與多國簽訂了自由貿易協議，非常適合中國投資者進駐，並將其作為進軍地區其他國家的良好跳板。



中國駐約旦大使潘偉芳說，作為約旦最大的經濟夥伴，中國在約旦的投資正在穩步增加。潘偉芳強調，中國將在未來五年內進口10萬億美元的商品和服務，進博會是約旦擴大對華出口量的重要契機。



安曼工商會副主席穆薩·薩克特表示，安曼工商會已在義烏常設展中租用了一塊面積為30平方米的展台，以便在中國市場上推介約旦產品。進博會是一個更大的展示平台，有利於擴大約旦對華出口。



（來源：人民網）