《紀實72小時》不多拍不擺拍不亂剪

攝制組在重慶交通茶館拍攝。（圖片來源：新京報） 中評社北京10月25日電／據新京報報道，日前，由陳曉卿監制、第二季中國版《紀實72小時》在騰訊視頻播出，新京報獨家專訪制片人李潔。李潔表示，《紀實72小時》是一個會越看越上癮的節目。“我們非常明白自己是在記錄當時當刻，72小時在這個地點的真實場景，那個時間裡出現的人物的內心，不管它是不是夠所謂的特殊，也許十年之後回頭再看，你都會覺得很溫暖，很真實，很特殊。”



日版節目組有三個要求



2018年6月，稻來傳媒與日本NHK首次合作推出《紀實72小時》中國版第一季，在騰訊視頻獲得2.5億次播放。



日本NHK《紀實72小時》創辦於2006年，是一個觀察式的紀錄片周播欄目，已連續十年被評為NHK觀眾滿意度第一的紀錄片。用陳曉卿的話說，這部紀錄片的製作模式“極大貼近生活本真狀態，同時又能透過這些表象傳遞出某種沉靜的溫暖。”



在進行中國版《紀實72小時》創作拍攝時，日版節目組特意進行了模式解讀，他們的要求是，可以在中國進行創新，但是有三個必須要遵守的條件，一是只能拍攝72個小時，不允許多拍；二是保證真實，絕對不允許擺拍，三是不能打破原有的時間順序，三天遇到的人必須按照真實的時間順序剪輯出現。



日版《紀實72小時》連續做了十二年，李潔說，如果你是第一次看，單看一集會覺得，這什麼鬼？好無聊什麼的想法，但是看多了會對節目有一個整體的認知，看了十幾集甚至上百集之後，對日本的社會，日本的民眾，日本的性格氣質有了一個統一的了解，這個節目是一個越看越上癮的節目。“所以第二季的時候，我們相對更加冷靜，也更平靜。”



拍攝地點大小、多樣性有講究



2019年，《紀實72小時》中國版節目組再次選取了13個獨具特色的場景，隨機記錄下出現的陌生人及他們的故事。被抹布抹得光亮的四方桌和長條凳，保留幾十年前老重慶氣息的茶館，鬧市中的付費自習室、商場裡的迷你KTV、在碩大城市中往來的夜班公交車……每個日常生活中的角落，都藏著無數動人的故事。攝制組力圖用一個又一個的72小時，來展現當下中國人的故事和內心。

