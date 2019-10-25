戚嘉林：“台灣光復”是九二共識的歷史基石

戚嘉林（中評社資料照） 中評社台北10月25日電（作者 戚嘉林）今天，蔡政府不承認“九二共識”及其兩岸同屬一個中國的核心意涵。所以，台灣社會各界紛紛發聲紀念“台灣光復”，尤具歷史意義。因為，“台灣光復”是九二共識的歷史基石。



74年前的10月25日，全台灣民眾歡欣鼓舞地慶祝“台灣光復”，台灣回歸祖國，故“台灣光復”具有兩岸同屬一個中國的近代歷史意義。因此，李、扁執政時推動“去光復節”不遺餘力，不但將“台灣光復”改稱日式用語“終戰”，並且取消原為國定假日的“台灣光復紀念日”。



現在的蔡政府更是青出於藍而勝於藍，新版〈108課綱〉高中歷史課本，部份不但不提“台灣光復”，甚至稱“台灣主權未定”，這是30年來，獨派第七次修改高中歷史課綱的成果。



例如頗為暢銷的三民版高中歷史課本，僅僅稱“10月25日，中國戰區臺灣省受降典禮在臺北公會堂舉行，中華民國開始統治臺灣”，在附録的《大事年表》上則稱“1945/ 三十四年/ 政府接收臺灣”，就是不提“台灣光復”四個字，但是卻在相關的圖片上，仍然採用了前述受降典禮上有“臺灣光復”四個字的圖片；這也說明了，在強大的綠色恐怖政治壓力下，歷史課本在提及1945年時，居然可以不提“臺灣光復”這一劃時代繞不過去的歷史大事，但是配圖時又無法抹煞歷史的圖片，這證明蔡政府無法抹煞“台灣光復”這段歷史，及綠營歷史神經錯亂的一面。



再者，就事實而言，如果台灣不屬中國，那日本何需侵略中國，強迫我國割讓台灣？如果不是“台灣光復”，那1945年10月25日日本投降後，日本在台各文武機關為何造冊向中方各相關單位辦理移交，並同意安排日軍、日僑撤回日本？據統計，自1946年3月1日至1947年5月3日，累計共遣返日僑323,246人：日本厚生省的終戰資料統計，當時自台灣引揚(遣返)的日本人共322,000餘人，中日史料相當吻合。



最後，試問當時台灣有16.4萬日軍和32.3萬日僑，日本人願意放棄在台灣五十年的一切，全部離開，將台灣歸還中國，兩岸統一，這是台灣主權已定的歷史事實。所以，“台灣光復”就是“九二共識」兩岸同屬一個中國的歷史基石。



（作者 戚嘉林，祖國雜誌發行人、中國統一聯盟前主席)

