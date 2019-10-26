施正鋒：蔡英文守住4成　深綠不爽投不下去

施正鋒。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月26日電（記者 鄭羿菲）針對2020大選局勢，喜樂島副主席暨發言人、東華大學民族發展與社會工作系教授施正鋒接受中評社訪問表示，目前蔡英文還是比較有優勢，若沒有第三方，除非有重大變數，否則民進黨只要少做少錯就穩了。他說，綠營就是守4成選票，但去年九合一不投民進黨的深綠都還是很不爽，“表面上很多人被趕鴨子上架表態，但還是不高興”，要含淚投票很難啦。



1958年生的施正鋒，曾任淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授，也曾任“台灣獨立建國聯盟”秘書長、台灣國際研究學會第一、二屆秘書長，2016年擔任蔡英文競選總部族群政見小組召集人。施正鋒是呂秀蓮政治顧問之一。



台媒《NOWNEWS》25日在喜來登飯店舉辦“修憲”論壇，上午邀請呂秀蓮專題演講、前“行政院長”張善政致詞、下午則邀請台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與中國國民黨中央委員連勝文進行專題演講。



施正鋒接受中評社訪問時表示，基本上蔡營會希望2020單純藍綠對決，最好台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲不要出來，而親民黨主席宋楚瑜若出馬角逐2020，大概會像2016一樣拉到藍營的選票。親民黨不論是把2020門票給柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，或中國國民黨前“立法院長”王金平，就會拉到中間選民。



施正鋒說，若沒有第三方的攪局，除非有重大變數，像是香港事件、陳同佳案等，不然看起來應該是蔡英文領先，畢竟蔡有行政資源、補貼政策等，看起來是滿穩的，基本上只要“少做少錯”，然後用傳統綁樁的方式就穩了。不過選舉過程中會不會有狗屁倒灶的東西被挖出來？英國倫敦政經學院(LSE)絕對不會承認賣學位，但會不會有類似興票案突破性的東西出來？他不知道。



施正鋒指出，民進黨戰略差不多就是守住4成的支持度，主要是民進黨的3成5，再加上行政資源補助靠攏過來的，從25%回升到現在的4成，也算穩定，基本上民進黨也知道去年九合一選舉，出現高雄深綠不投票等，這些民眾還是不爽啦，表面上很多人被趕鴨子上架表態相挺，但很多人還是不高興，要他們含淚投票很難。



至於為何蔡英文民調高，造勢場合人數卻比不過中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜？施正鋒認為，人少不一定就很冷，也有短小精幹的啊，基本上韓國瑜的人潮就是反對軍公教年改的人，即便淺藍不認同韓的民眾，頂多就是含淚不投票，絕不可能含淚投給蔡英文。