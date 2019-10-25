双子杀手：阴影与实体、弯路与正途的辩证法

中評社北京10月25日電／据北京日报报道，120帧的《双子杀手》给李安带来空前的信誉危机。其实，在类型片的套路中，李安继续著他的文艺片的忧思。他划开人性肌理时依旧那么心狠手辣，只是，一双看类型片的眼睛怎么可能看到这一切？



呈现复杂之恶



秩序创造逻辑，秩序在自身逻辑的推动下丝丝入扣地运行，以至於秩序中人以为秩序从来就是如此，就像自然本身，而逻辑就是自然內置的规律，不容置疑和违背。不过，总会有巴迪欧意义上的“事件”突临。“事件”不是秩序之子，它来自于秩序的不连贯、过剩或者虚无，从虚无中绽出的“事件”搅乱秩序，把逻辑暴露为逻辑，而非真理，而“事件”自身才是真理。这一次，是退休特工亨利一定要弄清楚自己刚刚射杀的生物学家究竟是不是恐怖分子，因而受到秩序的疯狂扑杀。杀手的质疑是一桩“事件”，“事件”破坏了帝国的秩序，暴露出秩序之逻辑的伪善，进而把自身铺陈为真理。那么，是什麼真理？



大多数克隆故事都有一个炼金术士似的邪恶博士，邪恶博士就像神，神是要按照自己的样子和心愿造人的。李安导演的《双子杀手》同样有一位邪恶博士，他积数十年之所劳，就是要从无量数的常人里挑选出一条人中之龙，据此克隆、培养出另一条年轻的龙。我猜，年轻的龙的背後还有更年轻的龙在孕育、生长吧，他们一起构成了一条总也不老的龙的锁链，这条锁链战胜了不可战胜的衰老，从而超越了人的命定，成为超人。从谷粒中遴选良种，把常人拔擢成超人，是科学一以贯之的梦想——科学不就是要延伸我们的四肢，扩大我们的视听，乃至改造我们的躯体，使我们变得无所不能？我们有什麼理由抗拒一种使我们变得无所不能的企图？这位邪恶博士还不只是良种学、园艺学的信徒，良种学、园艺学令人冷酷，而他毋宁是情深的，有著浩茫的忧心：他参加过战争，太懂得枪林弹雨中人的恐惧，无法忘卻濒死战友的绝望和哀嚎，疼痛于战后老兵的创伤后应激障碍，所以，他需要打造出灵魂中没有一丝阴霾，且強悍到没有任何外物可以在自己的灵魂上刻写下阴霾的超人，並由这个超人去射杀一个个恶魔，从而开创出美丽新世界。单是塑造出这位邪恶博士，《双子杀手》的立意就已超越了多数克隆题材电影。比如，2005年《逃离克隆岛》中的邪恶博士从事克隆大业，意在为尊贵的本尊打造随时可以提取器官的副本。人被贬低为副本、供体，这是资本的恶，资本的恶是一种简单的恶。而《双子杀手》意欲呈现的恶，来自于良善的用心，是一种复杂的恶，复杂之恶往往令人目眩，常人不具备看穿、揭示的能力，甚至误以为就是善本身。

