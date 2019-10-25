與民進黨不同調？蘇貞昌：死刑定讞就要執行

蘇貞昌（左）與蔡清祥（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）日前中國國民黨“立委”沈智慧質詢時問到有關死刑議題，“行政院長”蘇貞昌強調，法律規定有死刑，法院判決死刑定讞，只要應該執行，就要執行，就算依照兩公約中的內容，還是可以執行死刑。他今天在“立法院”面對民進黨“立委”陳賴素美的質詢時仍說，“我一直是這樣的態度”。



由於民進黨對於死刑態度比較傾向廢死，蘇貞昌的態度跟民進黨稍有區隔。但民進黨在去年九合一選前兩、三個月也首度執行死刑。



陳賴素美也詢問“法務部長”蔡清祥，現在判決死刑定讞，但還沒執行人數有多少？蔡回答，有39位。



陳賴素美提及針對死刑存廢意見，支持廢死者有三主因，認為死刑違反人權、不能解決問題、也違反聯合國大會通過的《公民與政治權利國際公約》以及《經濟、社會及文化權利國際公約》的“兩公約”。



蘇貞昌答覆說，有些罪惡天地不容，把自己爸爸、媽媽或是親人殺死、燒死；當人家媽媽面前把孩子的頭剁掉，還滾到水溝裡，這是天理不容。雖生命是人權之首，但政府以最嚴謹態度面對，讓死刑定讞後，還有救濟程序的“法務部”審慎面對。



蘇貞昌還強調，還有就算依照“兩公約”，對於罪大惡極的罪行，“兩公約”也沒有說，絕對不能執行死刑。