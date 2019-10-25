賴聲川：希望讓海外觀眾看到更多中國戲劇

中評社北京10月25日電／據新華網報道，希望讓海外觀眾看到更多中國現當代原創戲劇——訪台灣著名導演賴聲川



新華社記者白旭 呂薇



“希望通過《寶島一村》這個劇讓澳大利亞的觀眾更加深入地了解中國戲劇人在做什麼，華人世界中的原創戲劇是什麼樣子。”台灣著名導演賴聲川在接受新華社記者採訪時說。



賴聲川執導的話劇《寶島一村》將於本月25日和26日在澳大利亞澳亞藝術節上演出兩場，澳大利亞觀眾將有機會在阿德萊德感受台灣眷村的生活。《寶島一村》的故事從3個眷村家庭講起，呈現長達半個多世紀縈繞海峽兩岸的鄉愁。



這是賴聲川作品第二次來到澳亞藝術節。“去年的《暗戀桃花源》是一個嘗試，結果出乎意料地成功。”賴聲川說，去年演出的時候，觀眾中有一半不是華人。“他們給我的反饋讓我知道，他們看（中國的戲劇）沒有問題，不需要做什麼改變，原汁原味就好。”



賴聲川認為，雖然中西方文化差異很大，但是大家都認可對人性共同之處的展示。“這是很讓人感動的，你會發現人類有著共同的語言，叫做戲劇。”



從《暗戀桃花源》到《寶島一村》，賴聲川希望海外觀眾能夠看到不同類型的中國原創戲劇，“讓他們知道我們在做一些與這個時代緊密結合的劇，向他們展示中國藝術家旺盛的戲劇創作力”。



賴聲川認為，中國戲劇尤其是現當代原創戲劇，在“走出去”這一點上仍然要加強。“我們每次出去演出得比較少，一兩場只能向外國展示有趣的異國文化，很難進入到西方人的生活中。”



《暗戀桃花源》曾於2015年在美國演出了一季共80多場。“那種體驗很成功。”賴聲川說。與此同時，他也嘗試把自己的作品翻譯成外語在國外演出，比如《暗戀桃花源》曾經演出過英文版。



2019年澳亞藝術節於10月17日至11月3日在澳大利亞的南澳州首府阿德萊德市舉行。這一藝術節主要聚焦亞洲當代文化，內容包括各地有代表性的戲劇、舞蹈、音樂、美食等的表演和展示活動。今年的澳亞藝術節吸引了來自20多個國家和地區的約850名藝術家。



（來源：新華網）