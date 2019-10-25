“全國藥品安全與監管博士後論壇”在京舉行

中評社北京10月25日電／據人民網報道，10月25日，由國家藥品監督管理局人事司、全國博士後管委會辦公室和中國博士後科學基金會共同主辦，國家藥品監督管理局高級研修學院、中國食品藥品檢定研究院和清華大學藥學院承辦的第四屆“全國藥品安全與監管博士後論壇”在京舉辦。



國家藥品監督管理局黨組成員、副局長顔江瑛出席會議並致辭，來自全國相關博士後工作站和流動站、高校科研機構、學術期刊、新聞媒體和以及有關國際組織的領導和代表等共計400餘名專家學者齊聚論壇，圍繞“深化改革，監管科學”的論壇主旨，共同探討新形勢下藥品監管焦點問題以及監管科學重點方向。人力資源和社會保障部專業技術人員管理司、國家藥品監督管理局相關司局和直屬單位領導和專家也出席了會議，國家藥品監督管理局人事司司長王維東主持會議。



顔江瑛副局長在開幕式致辭中指出，藥品安全事關人民群眾健康福祉、事關社會穩定和經濟發展大局，黨中央、國務院高度重視藥品安全及監管工作。藥品監管系統落實 “四個最嚴”要求，制修訂出台《藥品管理法》和《疫苗管理法》，啟動了中國藥品監管科學行動計劃，增強了藥品監管工作的科學性、前瞻性和適應性。研究監管科學，是立足中國監管現實、探索科學規律、提升監管效能的基礎性、戰略性工作。面對產業發展以及監管工作的需求，科技創新的新形勢和新要求，監管面臨著新的挑戰。各位專家學者應增強科學研究的使命感、責任感、以更大的熱情投入到監管科學研究之中。博士後論壇恰好提供了一個共聚智慧的平台，關注藥品監管事業發展專家學者共同探索更科學的監管方式，完善監管理念。監管科學研究計劃的3大任務，9個重點方向是近期確立的研究內容，但監管科學、科技創新以及產業發展方面的研究遠不止9個方向。新課題的不斷探索會提供更完善的監管理念、更科學的監管方式和更有效的監管手段。



顔江瑛副局長希望博士後論壇能夠長久舉辦，助力監管科學可持續發展，成為我國藥品監管的重要智庫和平台。她為博士後論壇發展提出了三點建議，一是圍繞貫徹新藥品法積極開展政策研究。新《藥品管理法》明確了以人民健康為中心，堅持風險管理、全程管控、社會共治原則，圍繞鼓勵創新、全生命周期管理要求，做出藥品上市許可持有人、藥品追溯、藥物警戒、藥品安全信息統一公布、處罰到人等多項重大制度創新。希望在座的專家學者承擔起研究藥品監管政策的重任，多角度分析藥品安全問題的根源，尋找藥品安全與監管治本之策。二是著力打造論壇精品品牌。建立論壇常態化機制，聚焦藥品監管，吸納更廣泛的人員與機構參與，搭建高水平智庫平台，積極為中國藥品監管科學行動計劃出力獻策，爭取多方共贏的效果。三是發揮好高研院的龍頭樞紐作用。聯合相關設站單位探索成立以高研院為核心的全國醫藥系統博士後站聯盟，積極參與中國藥品監管科學行動計劃，定期匯總相關研究成果以及政策建議報送國家藥監局，更好地促進政策研究與實驗室研究融合、理論與實踐統一，為科學決策服務，為藥品安全與監管服務。

