游艇業與海洋經濟趨熱　澳將成灣區游艇目的地

10月24日，第九屆中國（澳門）國際遊艇進出口博覽會在澳門漁人碼頭開幕。（圖片來源：大公報） 中評社香港10月25日電／據大公報報道，10月24日，第九屆中國（澳門）國際遊艇進出口博覽會（以下簡稱“澳門遊艇展”）在澳門漁人碼頭盛大開幕。



國內外遊艇品牌助陣



第九屆澳門遊艇展吸引了意大利MCY、法國Jeanneau、意大利Absolute、意大利Azimut、英國sunseeker等豪華遊艇積極參展，其中聖斯克140呎超級遊艇將在展期亮相；同時中國遊艇製造企業傑鵬也將攜艇亮相澳門，這也是傑鵬110呎超級遊艇的澳門首秀。陸地展區也吸引了眾多展團的青睞，為促進大灣區遊艇產業聯動，珠海展團、珠海遊艇行業協會以及珠海商務局組團參加澳門遊艇展，旨在促成交易並達成未來的貿易往來。此外，本地參展商如澳門匯航、LANDG、香江一號等也將攜艇參加遊艇展。匯航為澳門新規劃的遊艇公共停泊區服務商，此次參展意在與大灣區遊艇行業及協會進行交流互通，吸引更多的遊艇展商及船東赴澳，推動澳門成為遊艇旅遊目的地。



2019年的國內遊艇市場較前幾年熱度有所回撤，有香港展商表示，“今年來遊艇的成交量受經濟情況影響較去年有所減少，赴澳門參展希望能夠拓展新的客戶，澳門與內地中山遊艇自由行自2015年試運行之後，市場持觀望態度，希望政策能夠加快落地，加之澳門若能規劃出更多遊艇泊位為客戶停泊、上牌、運營牌照及相關手續的申請提供一系列導覽服務，澳門會是大灣區下一個最有潛力打造為遊艇旅遊目的地的國際都市！”



將舉辦遊艇高峰論壇



與澳門遊艇展同期舉辦的2019亞太遊艇行業高峰（澳門）論壇，將於10月25日下午2時30分在澳門勵庭海景酒店舉行。屆時將有來自中國大陸、港澳地區、亞太地區遊艇行業代表、俱樂部及協會代表、帆船與遊艇製造商及品牌匯聚一堂，共同探討遊艇帆船行業發展趨勢。亞太超級遊艇協會、香港帆船運動總會、澳門遊艇會、粵港澳大灣區遊艇行業聯合會以及新加坡遊艇行業協會等均有代表出席。

