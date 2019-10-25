交通運輸部“平安交通”創新案例征集活動揭曉

中評社北京10月25日電／據人民網報道，交通運輸部2019年度“平安交通”創新案例征集遴選活動日前揭曉。



“平安交通”創新案例征集遴選活動旨在全面總結、交流、共享交通運輸領域安全生產實踐成果，創新交通安全生產工作思路，積極探索“平安交通”引領下安全生產工作新路徑，不斷提升交通運輸行業安全生產工作整體水平。



據了解，今年共征集到安全管理、科技興安、安全文化等方面案例413個。經過專家評審，選出“特別推薦”案例15個，“重點推薦”案例30個，“優秀案例”60個。其中，中交興路自主研發的“保險風控AI雲平台”榮獲“平安交通”特別推薦案例（簡稱“特別推薦案例”）。



據中交興路相關負責人介紹，該平台基於豐富、海量的多種數據來源，以“AI安全大腦”為導向構建了保險風控AI雲平台，實現風險智能評測、智能引擎提醒以及智能事故預警等保險科技服務。



據悉，中交興路運用車聯網大數據分析識別車輛的風險水平，有效提高保險公司對重載貨車商業保險的定價與核保能力，通過保前風險識別、保中風險管理、保後理賠支持三個關鍵環節形成閉環，不但可以量化風險，還能夠識別出車輛的具體風險點，包括超速、疲勞駕駛、路口急轉彎等，為營運貨車相關保險賦能，形成科學、多維、準確、有效的車輛風險管控服務體系。



中交興路相關負責人表示，中交興路未來將持續致力於用科技賦能貨運保險，通過規劃風控產品，輸出給保險公司，讓保險公司大貨車業務可持續發展，再結合數據將保險做成定制化產品，讓不同客戶感受到更科學、更合理的保險模式。



（來源：人民網）