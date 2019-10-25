日媒：明年起日本人名羅馬字將採用“先姓後名”

中評社香港10月25日電／據大公報報道，日本文部科學相萩生田光一10月25日在內閣會議後的記者會上透露，相關中央省廳已商定，從明年1月1日起只要沒有特殊原因，政府公文中用羅馬字書寫日本人名字時將採用“先姓後名”的順序，要明確姓氏部分時可全部使用大寫字母。據悉各省廳將向相關行業下發通知等，在民間也將廣而告之。



萩生田表示：“不認為此事會立即對企業及一般社會造成影響。各行業可以按各自的判斷實施。”



此前，日本政府9月6日表示，將開始在政府官方英語文件中，對日本人姓名採用“先姓後名”的寫法，以扭轉該國已持續一個多世紀、“先名後姓”的西式寫法。有人評論道，日本人英文姓名書寫習慣要“脫歐入亞”了。



西式寫法已扎根逾百年



綜合共同社、《讀賣新聞》及美聯社報道：在中日韓等東亞國家的文化中，通常是姓在名前。中國和韓國在國際上仍堅持讓本國姓名使用“先姓後名”的寫法，然而日本在大約150年前起，為了令本國實現現代化和國際化開始採用西式“先名後姓”的寫法。日本和歌山大學教授江利川春雄指出，日本自明治時代中期以來奉行西化政策，西式寫法因此也通過英語教育扎根於日本社會。



自此，西式姓名順序開始廣泛用於日本的英文期刊、學校教科書和雜誌中，同時也成為銀行信用卡服務和許多私人公司的書寫標準。然而，日本的很多歷史人物的名字在翻譯時卻仍按照傳統拼法，令姓名翻譯規則出現混亂。



政府諮詢機構日本國語審議會曾在2000年提交的報告中寫道：“認識到語言和文化的多樣性，並加以活用。在羅馬文字寫法方面，採用先姓後名的順序比較合理。”然而，相關建議很大程度上被忽視了。保守派首相安倍晉三上任以來一直希望重振日本傳統文化的各個方面，其內閣近期重新開始推動這項改變。



（來源：大公報）



