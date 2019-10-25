副手人選　卓榮泰：蔡英文在適當時間宣布

中評社台北10月25日電／蔡英文和前“行政院長”賴清德是否“蔡賴配”備受關注，民進黨主席卓榮泰今天表示，蔡英文會在適當的時間對外公布“副總統”人選，這是她絕對的權力，黨內團結氣氛現在相當好。



中央社報道，卓榮泰今天到台中市豐原區第一市場，陪同台中市第八選區（豐原、新社、東勢、石岡）“立委”參選人翁美春掃街拜票，他在掃街前接受媒體訪問，針對“蔡賴配”是否合體，作上述表示。



卓榮泰指出，蔡英文會在適當的時間對外公布“副總統”人選，這是她絕對的權力，賴清德昨天晚上自美國回來，他這趟美國之行非常重要，成果也非常豐碩，整個黨內的團結氣氛現在相當好。



卓榮泰表示，團結氣氛應該擴散到區域“立委”、地方組織上，只有地方團結、中央團結，人民才會相信，民主進步黨能夠用整黨的心、團結的心情為台灣服務，任何的團結對這階段是最重要的。



媒體問，卓榮泰日前提到台北市長柯文哲沒有民進黨無法連任，卓榮泰表示，去年1124的選舉，黨員跟熱情支持者在最後時間，不願讓國民黨再回到市政府，自動選擇選票的移動，大家心裡都有數。



他指出，加上投票的時間的延長，很多投票人是邊看開票邊投票，在那時候改變了投票行為，影響甚至改變選舉的結果。任何人面對這樣的結果，應充滿繼續善意合作，繼續下去的心情才對，而不是往後在政策上的對立或言語上的挑釁。



卓榮泰希望雙方以後能夠真誠合作，因為大家應該可以找到共同論述的基礎，政策的中心。



是否憂心政黨票遭小黨瓜分？卓榮泰表示，政黨票小黨紛紛出爐，各政黨不分區名單還沒有出線，現在很謹慎的處理，不分區名單的出線，會影響對政黨招牌的認定，如果區域的趨勢在轉好，政黨票沒辦法取得比現在更好的成績，“國會”要單獨過半要非常努力。



卓榮泰說，他已經看到選舉的可能性，“國會”要過半，區域“立委”的努力看得見，政黨票透過提名委員會處理中，希望兩者同時並進，區域每個人努力，政黨不分區也讓社會有好的印象。