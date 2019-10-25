“立委”選舉　新黨在台北市至少提名3席

中評社台北10月25日電／新黨主席郁慕明今天表示，2020年“立委”選舉，新黨在台北市將至少提名3席區域“立委”，哪些選區還不能講，但會提名非常具代表性的人。



中央社報道，郁慕明接受廣播節目“POP撞新聞”主持人黃暐瀚專訪，主持人問及，新黨角逐區域“立委”和不分區“立委”打算怎樣安排。



郁慕明表示，新黨在區域“立委”選舉會提名人選，並已鎖定一些地方，雖然不可能到處都提名，沒那麼多經費，但在能力範圍之內，在關鍵的地方，一定會提名。



他說，新黨在台北市有實力，至少會提名3席，那些區還不能講，但會提名非常具代表性的人。另外，新黨在新北市也會提名參選“立委”，提名幾席還沒有決定。



至於新黨不分區“立委”名單是否已定，郁慕明說，現在暫時還不決定，要先看其他政黨推出的不分區“立委”名單後，新黨在不分區“立委”名單方面會有因應方式。



被問到新黨在台北市提名多席“立委”會不會造成國民黨的擔憂，郁慕明表示，“國民黨什麼時候甩過我們”，人都是講個尊重，國民黨不能都把責任推給別人。



不過，郁慕明也說，假如新黨在台北市每個“立委”選區都提名參選，“老實講，那麼民進黨當選比例會增加”，為了不讓民進黨得利，所以新黨也會折衷。

