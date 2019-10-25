升級回購治標難治本　美聯儲面臨“錢荒”年終考　

中評社北京10月25日電／據新華社報道，自美國金融市場9月出現“錢荒”以來，美聯儲一直以回購操作增加貨幣供給並穩定市場信心。在兩度延長回購計劃後，24日美聯儲又一次“升級”回購操作，大幅提升了隔夜和定期回購操作規模。但分析人士認為，加大回購規模與延長回購期限都是“治標難治本”的臨時性措施，若美聯儲不採取有效措施，“錢荒”或將在年底卷土重來。



負責執行公開市場操作的紐約聯邦儲備銀行日前宣布，自24日起將隔夜回購操作的最低規模從750億美元提高到1200億美元。與此同時，將10月24日和29日兩次14天期回購操作的最低規模從350億美元提高到450億美元。



9月中旬美國短期融資市場出現“錢荒”導致隔夜回購利率大幅飈升，美聯儲頻繁開展回購操作來增加貨幣供應量。儘管這種臨時性措施暫時大體穩定了回購利率和市場情緒，但回購利率仍不時出現上跳趨勢，說明美國金融市場對貨幣的需求尚未得到滿足。



此外，短期回購難以消解市場對美元短缺的擔憂。一旦回購協議到期，美國銀行系統仍將面臨流動性緊張的問題。數據顯示，下周又將有兩次14天期回購操作到期，總金額超過500億美元。



隨著此前的回購操作不斷到期，美聯儲只得一次次“複制”回購計劃來保持市場貨幣供應基本穩定，由此導致回購計劃和規模都有所擴大。近一個月來，美聯儲已經兩次宣布延長回購計劃，目前已將回購計劃的結束日期推遲到明年1月。



在不少分析人士看來，美國市場上的“錢荒”以及頻頻加碼的“回購”操作，是美聯儲此前“縮表”過度的結果。美聯儲日前宣布自本月起以每月600億美元的速度擴張資產負債表，也側面證實了不少人士的看法。

