新竹蔣公廟滿滿近代史　還有國共會談繪圖

新竹“蔣公廟”一樓的雕樑畫棟，可以看到蔣介石與毛澤東的國共重慶會談。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月26日電（記者 黃文杰）新竹市鬧區建功一路黃金路段上，有棟三層樓高的瑤池金母“天宏宮”，也就是當地人俗稱“蔣公廟”，因為創辦人胡鵬飛感念蔣介石的貢獻，在一樓供奉“中華民族護國忠靈暨革命先烈之蓮座” ，四周盡是蔣介石或坐或站、半身或全身銅像，成為全台最知名的拜蔣公的廟宇。



傳統廟宇雕樑畫棟，牆壁、穹頂、梁柱，多半是忠孝節義或神仙故事，但是在“蔣公廟”裡面，相當特別，樑柱都是近代史，從武昌起義開始、到對日抗戰蘆溝橋事變、死守四行倉庫，彰顯愛國精神，抬頭還可以看到蔣介石、毛澤東在重慶舉行的國共會談。



廟宇創辦人是胡鵬飛，出身江蘇望族，15歲（1947年）那年他在南京飛機場加入空軍工兵行列，隔年隨部隊調動來台，直到1970年退伍，初入社會擔任吊車領班，然而一連串的意外打擊，好比機械故障、工安意外，跌斷雙腿，他生活潦倒，四處借貸，甚至一度打算輕生，後來在宗教上找到心靈寄託，信奉瑤池金母，1975年向親朋好友借貸，購買第一輛中古吊車，白手起家創業，開啟了啟德機械起重工程的事業版圖。



胡鵬飛2016年過世，棒子交給兒子胡漢龑，繼續延續吊車王國，他提到小時候經常聽父親講述蔣介石的偉大，現在天天拼經濟，也深知當年沒有蔣介石帶領對日抗戰，贏得勝利，也沒有今日的台灣，對於未來新領導人的期待，希望兩岸關係好，台灣不用花大錢向美國買武器戰機，更不用擔心隨時會有斷交，台灣經濟快點好起來。