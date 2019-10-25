四季度降成本仍有數千億紅利可期　

中評社北京10月25日電／據經濟參考報報道，“降成本”是今年各項宏觀政策的重要著力點。央行、銀保監會等部門頻促實體融資成本下行，財稅部門也不斷出台減稅降費舉措。《經濟參考報》記者在採訪中了解到，在諸多政策推動下，企業尤其是小微企業享受到了降成本的巨大紅利。業內人士指出，四季度，預計更多旨在降低企業融資利率和稅費的政策將進一步落實到位。按照全年減稅降費2萬億元規模估算，僅稅費減負就還有約5000億元紅利可期。



企業貸款利率進一步下行



“‘財園信貸通’解決了最為困擾小微企業的貸款抵押擔保問題，如今我們公司的貸款利率僅為基準利率上浮30%，還不需要抵押擔保。融資成本比之前降低了很多，小微企業的負擔大大減輕了。”江西北陸服飾股份有限公司董事長鐘榮福對《經濟參考報》記者表示。



他所提到的“財園信貸通”，是江西省為切實解決中小微企業融資難題而創立的一種融資新模式，由財政資金出力，為有一定稅收貢獻但達不到銀行現有貸款條件的中小微企業發放一年期、無抵押、無擔保的流動資金貸款，貸款利率上浮不超過基準利率30%，貸款額度不超過1000萬元。



“公司的成長離不開銀行幫扶與政策支持。”鐘榮福表示，近五年來北陸服飾營收從2965萬元上漲至7563萬元，淨利潤由54萬餘元擴大為1093萬餘元。



今年以來，央行運用多種方式疏通貨幣政策傳導渠道，進一步降低企業融資成本。數據顯示，更多的企業尤其是小微企業享受到了降成本的政策紅利。從融資成本來看，今年前8個月，新發放小微企業貸款利率為6.8%，比去年全年平均水平下降0.59個百分點。



以小微企業聚集的浙江省台州市為例，9月，台州全市銀行業人民幣加權貸款利率、普惠口徑貸款利率分別為6.90%、7.47%，分別同比下降0.73和0.51個百分點，比全省多降0.48、0.12個百分點。記者還了解到，中國人民銀行台州市中心支行對銀行業金融機構分類別提出具體降成本目標，每月監測，約談降成本工作成效不明顯的機構，並將降成本工作作為年度綜合考核評價一票否決項。

