彭文正IALS找不到蔡論文　林環牆稱鐵證如山

彭文正訪IALS找不到蔡英文的論文，林環牆在臉書列出5點證據。（照片：林環牆臉書） 中評社台北10月25日電／為追查蔡英文的論文門，網路節目主持人彭文正赴倫敦大學高等法律研究所（IALS）的圖書館，查詢蔡的論文，圖書館員找不到蔡的論文，並且說，“我認為我們從未收到過”。對此，旅美學者林環牆今日在臉書發文聲援，整理出5點證據，強調鐵證如山，而且直接証實了：LSE10月8日替蔡英文背書的聲明是欲蓋彌彰的謊言！



林環牆臉書全文如下：



今年第二度赴英倫，並與彭教授碰面，也在倫敦做了些安排。我早兩天離開倫敦，而彭教授則親訪高等法律研究院（IALS）圖書館，會唔圖書館員，以調查蔡英文的論文門。這是第一次經由直接接觸取得揭發論文門的重要証據，建議關心者可由video的35:23位置開始播放來証實。這些証據包括：



1）蔡英文的1984論文不曾送到IALS圖書館；



2）如果議會圖書館（Senate House Library）有收到論文，一定會另送一本去IALS圖書館；



3) 蔡英文的1984論文，如果真有送到，IALS圖書館一定立即建立有完整metadata的圖書目錄；



4）如果有了論文圖書目錄之後，而紙本論文因故遺失，一定會在該圖書目錄註明“missing";



5) 紙本論文絕不准帶出館去。



鐵證如山，直接証實了：LSE10月8日替蔡英文背書的聲明是欲蓋彌彰的謊言！自由時報，芋傳媒，放言，你們以後要如何與蔡英文一起面對這一段很不光采的歷史！



彭教授，Great job!!!