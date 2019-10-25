國資委醞釀深化混改政策指引

中評社北京10月25日電／據經濟參考報報道，臨近年底，地方國企混改明顯提速。《經濟參考報》記者獲悉，國資委正在加緊對於前期雙百行動和混改試點中好的改革經驗進行歸納總結，將出台一些比較有針對性的政策指引，更好地推動和促進改革。



《經濟參考報》記者採訪獲悉，下一步混改在深度上進一步推進，多個地方放開限制，競爭性行業持股比例、員工激勵、治理結構、市場化機制等將迎來更大力度突破。



去年下半年以來，各地國資國企都把混改作為改革的重要抓手並持續推進落地，隨著國資國企區域性“綜改試驗”啟動，地方國企混改進入擴圍加速期。記者從多個地方國資部門獲悉，上海、廣東、江蘇、天津、山西等多省市均在緊鑼密鼓醞釀新動作，並根據自身情況制定了改革路線圖和時間表，在整體上加大混改力度，密集推介相關項目。山東向國內外推出93家省屬國企混改項目，天津推動國企混改力度空間，先後推出232家混改項目，山西推出108家國企混改項目，遼寧推出48家國企混改項目，浙江推出40家國企混改項目，廣州發布20家混改項目。



近期，江西省國資委發布“百戶國企”混改攻堅行動有關方案；遼寧省明確提出到2020年省屬國企混合所有制改革面達到70%以上；北京要求國企改革著重提高國有資本證券化水平；青島國資委旗下的青島雙星、天津國資委旗下的＊ST津濱兩家公司大股東日前也宣布啟動混改，其中雙星集團發布公告稱，將引入擁有加快雙星發展所需關鍵資源的戰略投資者並實施職工入股。



值得注意的是，除了地方混改，央企混改也在提速。繼中國鹽業宣布混改後，另一家大型央企中國郵政集團也於近日公開了旗下多家企業的混改計劃。中國郵政將對中郵保險、中郵科技、中郵速遞引入戰略投資人，進行混合所有制改革。



實際上，混改和兼並重組無疑是今年改革的重要突破口，目前已經推出三批50家重要領域的混改試點，近期第四批混改試點名單已經國務院國有企業改革領導小組審議通過。第四批混改試點企業共160家，其中，中央企業系統107家，地方企業53家，資產總量超過2.5萬億元。值得注意的是，已完成改革主體任務的企業經營業績都得到了顯著改善，資產負債率平均下降5.2個百分點，實現營業收入和利潤額同比增長均在10%以上，形成了中國聯通、東航物流、中金珠寶、內蒙一機、合肥江航等一批具有標杆示範意義的優質混改企業。

