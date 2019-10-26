雲林女將操盤　藍主委許宇甄戰力強

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月26日電（記者 高易伸）“雲林女婿”中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜昨日回到雲林受到鄉親“人親土親”的熱烈歡迎，除雲林縣長張麗善、前“立委”張嘉郡全程陪同之外，現任國民黨雲林縣黨部主委許宇甄也全程陪同，大聲助講，堪稱韓國瑜在雲林的另一位女力砲火。



說起許宇甄或許在全台知名度不算高，但許在地方紮實經營，過去曾任婦聯會雲林分會總幹事及主委等職長達16年。2015年3月接任雲林縣黨部主委，是在地政壇首位女性黨部主委。2016年大選國民黨大敗後，新任黨主席洪秀柱上台，許則請辭獲准。



許宇甄在地方戮力經營，其夫婿是全台漁會總幹事林啟滄。林啟滄曾於張榮味擔任雲林縣長時出任機要秘書。



這次韓國瑜返鄉傾聽，許宇甄跟媒體也互動頗佳。對於韓傾聽之旅的評估，許認為，效果還不錯，韓本身就是接地氣的人，但雲林因幅員遼闊，很多人平時都要上班、務農，因此人潮不如都會區多。



許表示，韓國瑜身為雲林女婿，最懂雲林及農民的辛苦，雲林鄉親大多樂見韓成為藍營“總統”候選人，當然更希望韓更是一層樓，未來當選可以挹注雲林資源，讓雲林翻轉，農村經濟可以有煥然一新的契機。



韓國瑜今晚將在虎尾舉行“總統”暨“立委”青年後援會成立大會，藍營選將張嘉郡、謝淑亞皆到場。韓今晚結束雲林行程後，明後兩天前赴離島澎湖，27日晚間再返台出席台北青年政策論壇，28日一早再回到雲林南聖宮參拜，往彰化員林等地接續傾聽之旅。