重慶提出深化“放管服”改革26項重點任務

中評社北京10月25日電／據新華社報道，為深化“放管服”改革、優化營商環境，重慶市人民政府辦公廳日前發布《貫徹落實重慶市深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議重點任務分工的通知》，從深化簡政放權、加強公正監管、優化政務服務三個方面明確提出了26項重點任務，並要求各區縣政府、相關部門和單位逐一落實到位。



在深化簡政放權方面，通知提出了10項重點任務，涉及進一步放寬市場准入、壓減行政許可事項、壓減工業產品生產許可證、清理減並資質資格許可事項、整治各類變相審批、清理各種不合理收費等，如2019年底前對照國家市場准入負面清單，全面清理清單之外違規設立的行政許可、違規設置的隱形門檻及違規制定的其他形式的市場准入負面清單；開展招投標領域專項整治，消除在招投標過程中對不同所有制企業特別是對民營、外資企業設置的不合理限制；2019年底前將企業開辦時間壓縮至3個工作日以內。



在加強公正監管方面，通知明確了清理規範、修訂完善監管規則和標準，對重點領域進行重點監管，加強社會信用體系建設，推進“互聯網＋監管”等8項重點任務。此外，通知還從優化政務服務方面提出了實現“一網通辦”“異地可辦”“掌上辦”，提升公用事業單位和服務機構的服務質量和效率，為營商環境提供法治保障、破解痛點難點，加快法規規章“立改廢釋”，加強督查督辦等8項重點任務。



通知還特別要求，各區縣政府、相關部門和單位要聚焦“放出活力和動力、管出公平和秩序、服出便利和品質”，持續提高“放”的含金量、“管”的有效性、“服”的滿意度；每項重點工作任務要注重統籌兼顧、整體推進，對關聯性強的改革“全鏈條”考慮，防止縱向梗阻、橫向脫節；要及時指導幫助基層解決“最後一公里”問題，防止政策落空、執行走樣。



（來源：新華網）