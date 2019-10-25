“國安會”曾會商管浩鳴來台案　蘇貞昌稱不知

蘇貞昌在“立法院”進行總質詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）具有大陸政協委員身份的香港聖公會省教秘書長管浩鳴在民進黨籍“總統府國策顧問”黃承國引薦下，9月25日來台會見“內政部長”徐國勇談港凶嫌陳同佳來台投案事宜，引發各界爭議，“行政院”長蘇貞昌今天下午在“立法院”詢答時強調，他事前完全不知，直到事情曝光才知道。



“立法院”院會今天針對蘇貞昌施政報告進行總質詢，中國國民黨“立委”王育敏下午質詢時詢問，大陸政協委員、香港聖公會省教秘書長管浩鳴來台見徐國勇，徐國勇9月28日告知陸委會主委陳明通，9月30日“國安會”為此召集徐國勇、陸委會主委陳明通等人開會研議策略，蘇貞昌是否知情？



蘇貞昌表示，管浩鳴是以香港宗教人士的名義，在黃承國陪同下見徐國勇，當時他不知道這件事，也不知道徐國勇找陳明通、“國安會”召開幕僚會議，事後也沒接獲相關報告，這件事他直到事情曝光後才知道。不過他強調，並非看報紙才知道，而是事情曝光後知道。



蘇貞昌還說，“國安”是蔡英文的權責，“國安”的幕僚會議他不會參加會議，開完會後也沒接獲報告，他只會參加蔡英文主持的“國安會議”。



蘇貞昌原本還想幫蔡英文解釋，有關大陸政協來台見民進黨高官一事，蔡不知情，但王育敏提醒蘇貞昌，只要“國安會秘書長”李大維召開幕僚會議，會後一定會向蔡報告，蘇貞昌閉口不談。