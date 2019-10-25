不分區爭議　連勝文：黨可聰明也可愚蠢

連勝文接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨主席吳敦義可能列入不分區“立委”安全名單，國民黨中央委員連勝文25日受訪時表示，黨中央可以有聰明的做法，也可以有很愚蠢的做法，相信黨中央都是聰明人。至於中國國民黨2020參選人韓國瑜是否參與不分區提名？連勝文說，“韓市長要有個人推薦的權力比較合理”。



國民黨不分區“立委”名單預計11月16日出爐，外傳吳敦義可能列入不分區“立委”安全名單，引起社會爭議，而前國民黨主席洪秀柱則公開呼籲黨中央應該讓韓國瑜參與不分區提名，吳敦義則表示，從沒有這個例子，但韓國瑜已有當面跟他提過幾個人選，會優先考慮。



連勝文25日下午出席“修憲”論壇，演講前接受媒體訪問時表示，黨中央可以有聰明的做法，也可以有很愚蠢的做法，他寧願相信黨中央都是聰明人，不至於會做太愚蠢的事情。這次“立委”選舉很多民眾對國民黨還是有很深的期望，我們希望最後出來不分區的名單，可以在最困難的情況下，有大家皆大歡喜的結果。



媒體追問韓國瑜是否參與不分區提名？連勝文認為，他不確定韓市長沒有建議不分區“立委”的權力，參選人應該要有，只是他跟黨中央距離很遠，不曉得黨中央有什麼盤算，也許黨中央真的很會算，但他個人認為“韓市長要有個人推薦的權力比較合理”。