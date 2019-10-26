阮宗澤答中評：台海需靜觀其變

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月26日電（記者 徐夢溪）中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤日前出席北京香山論壇期間接受採訪表示，台海現在處於一個比較特別的階段，需要靜觀其變，看選舉之後的政治架構和政治理念的選項是非常重要的。



阮宗澤就接下來的台海形勢對中評社表示，台海現在處於一個比較特別的階段，需要靜觀其變，看選舉之後的政治架構和政治理念的選項，這是非常重要的。從大陸來講，我們的政策一直具有連貫性，而且很透明。當然，我們會根據台灣方面的行為作出必要的反應，不過，現在任何結論都為時過早。



阮宗澤在香山論壇發言期間還談到，中國已經是世界第二大經濟體，面臨很多挑戰，也有越來越多的人希望中國承擔跟多責任，於是中國接受了這個建議，走出去，提出了更多的倡議，包括亞投行，“一帶一路”，但這也讓很多人緊張，認為中國在挑戰現狀。



“這就存在一個問題，過去有人認為中國做得太少了，現在有人批評中國做得太多了。那麼中國應該怎麼做，應該走向何方？”他說。



阮宗澤說，中國不斷崛起，越來越繁榮，就一定會給世界做出更多貢獻。如2008年的金融危機，世界恐慌，G7無能為力，這就是G20出現的原因，因為需要新興經濟發揮力量，包括中國、印度。這是對世界的威脅嗎？我們現在在十字路口，我們面臨很多傳統挑戰，也面臨許多如氣候變化、環境問題等，我們需要集體努力來解決問題。



談到亞太，阮宗澤指出，亞洲一定是在崛起的。不僅是中國，一系列亞洲國家都在崛起，未來，這裡的安全和世界其他地方的安全都會受亞洲其他國家影響。



“我有點擔心中美關係，到底這個關係會走向何方？”阮宗澤說，有一些人講脫鈎、核戰爭，也有人認為可以用美蘇冷戰的經驗對抗中國，這讓他感到擔憂。但其實，許多國家想有個緩衝區，不想在中美之間選邊站。零和之外，應該有平等的安全，也就是說，每一個國家都應該擁有安全，所有國家的安全是我們應該尋找的答案。