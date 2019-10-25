打臉徐國勇　蘇貞昌：不用跟記者嗆聲

蘇貞昌。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”王育敏今天下午在“立法院”質疑“行政院”長蘇貞昌沒有做到蔡英文所說的謙卑、謙卑、再謙卑，不但會罵記者，也會罵縣市首長，媒體指為“官威很大”，蘇貞昌否認罵縣市首長，他說他只想盯緊一個制度的建立，而且媒體評論他也沒罵媒體。



“內政部長”徐國勇24日在“立法院”內政委員會上因為被問到蔡英文拒港凶嫌陳同佳來台投案又“髮夾彎”與採訪媒體發生爭吵、與在野黨“立委”對嗆，王育敏今天下午在“立法院”院會質詢時問蘇貞昌的看法，徐國勇是否該道歉，接著質疑包括蘇貞昌在內的執政團隊根本都沒做到蔡英文一再叮嚀執政團隊要謙卑、謙卑、再謙卑。



蘇貞昌表示，記者採訪的權利，提問也是必要，記者的挑戰在於犀利，但有時像在評論，涉人身攻擊，徐國勇身為部長，不必發脾氣也不用嗆聲，但徐道歉就不必了，因為不是不對，而是事情有因有果。



蘇貞昌說，每個人修養程度不同，他也常常修養不夠，但他沒有罵縣市首長，他說他只想盯緊一個制度的建立，而且媒體評論他也沒罵媒體，因為尊重媒體下標。



王育敏指出，過去林全與賴清德在“立院”院會接受質詢時，也不像蘇貞昌一樣會和“立委”大小聲，“立委”拍桌蘇也拍桌，這態度實在不好，大可不必。



蘇貞昌說，他也很想做一個慈眉善目的修行者，但惡聲至他沒惡聲反，有時對方還覺得看法是對的，而且不是他先拍桌，尤其是最高民意機關，所以會說降低“立委”水準與國民黨“立委”的水準。



王育敏說，大家都從新聞畫面上看到蘇怒罵回應，實在不宜，蘇貞昌才閉口不談。