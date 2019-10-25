韓國瑜來囉！十月三十一日起三天在桃園造勢

韓國瑜10月31日至11月2日一連3天，將在桃園展開傾聽之旅，桃園競總主委邱奕勝有信心桃園會成為挺韓最堅實的力量，（中評社 資料照） 中評社桃園10月25日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜要來桃園囉！韓國瑜桃園競選總部主委、桃園市議長邱奕勝25日下午召開會議，敲定韓國瑜10月31日至11月2日一連3天，展開桃園傾聽之旅，除了深入桃園基層與民眾互動，也將結合六選區的“立委”參選人，成立聯合後援會，包括原住民、婦女、青年、醫療長照等各領域後援會也會成立，桃園會成為挺韓最堅實的力量。十月三十一日是蔣介石誕辰紀念日。



剛接任桃園市黨部主委的邱奕勝表示，韓國瑜到桃園的3天行程，與8月3日以拜廟為主有所不同，將深入桃園的原鄉復興區以及大溪、中壢、桃園、八德、楊梅、觀音、平鎮、龍潭、龜山、蘆竹等地區，以接地氣方式與當地民眾互動。



“桃園的未來在哪裡，我有責任承擔”，邱奕勝表示，他接任桃園市黨部主委，目前最重要的任務，就是把韓國瑜聲望拉高，把得票率衝高。



他認為，國民黨的低潮在桃園已度過谷底，最壞時機已過，他有信心韓國瑜在桃園拿高票，6席“立委”也能揮出全壘打。



韓國瑜桃園競選總部下午2時召開會議，針對韓國瑜到桃園的3天行程討論，出席包括議長邱奕勝、國民黨議會黨團書記長梁為超、執行長徐玉樹及全體黨團議員開會討論，目前韓國瑜桃園傾聽之旅詳細行程，桃園競選總部正在與韓辦做最後確認，很快就會公布。



書記長梁為超指出，希望全體黨籍議員全力配合韓國瑜到桃園傾聽之旅的行程，讓接地氣的韓國瑜感受到支持者溫暖的愛心，也讓全台都看能到桃園藍軍展現的團結力量。



韓國瑜3天桃園初步行程如下：（暫定）



10月31日─上午11時抵達大溪慈湖謁陵，接著前往復興區角板山公園天幕廣場，大溪普濟堂參拜、大溪僑愛活動中心、八德陸光活動中心，晚上到中壢華勛公園。



11月1日─觀音區甘泉寺參香、楊梅區參加楊梅後援會成立大會、中壢慈惠堂參拜、內壢海豐餐廳參加桃園市醫療長照界挺韓暨國民黨“立委”後援會，還有平鎮區三崇宮參香、龍潭區參加韓國瑜、呂玉玲後援會成立大會。



11月2日─上午到龜山區陸光新城以及蘆竹區五福宮參香後離開桃園。