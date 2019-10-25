新黨凱道庶民公審蔡英文　衝刺2020連署

新黨在凱道舉行“庶民公審蔡英文，全民下架民進黨”造勢活動。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月25日電（記者 洪德諭）新黨25日晚間在府前凱達格蘭大道舉行“庶民公審蔡英文 全民下架民進黨”晚會，在活動開始前1小時陸續有民眾入場。新黨推出楊世光、陳麗玲搭檔角逐2020大選，但須在11月2日連署截止日前完成28萬多份連署書才能取得參選資格，今晚的活動將全力衝刺。



根據主辦方規劃，活動於凱達格蘭大道將會於晚間6點開始到9點為止，規劃兩個流程，6點至7點30分為“庶民公審蔡英文”，開放庶民上台控訴發表自己的想法替自己發聲，7點30分至9點止則規劃“全民下架民進黨”，將安排大砲上台開嗆。除了黨主席郁慕明、2020參選人楊世光，到底誰會出席勢必將受到矚目。



新黨是在1993年成立的政黨，主張支持一國兩制實現兩岸和平統一，在2020大選中，為爭取大選入場券，楊世光搭檔陳麗玲正在衝刺連署中，由於連署必須在11月2日前完成28萬多份連署，這場造勢活動勢必將替楊衝刺連署。



在活動開始前1小時，陸續有民眾進場，觀察現場配置主舞台並有一面大電視牆，活動開始前則將畫面設定為青天白日旗。主辦單位則是在現場擺放超過1千張紅椅子，椅子上則放有新黨黨旗與青天白日旗，供參加民眾使用。



同時在活動現場的最外側則規劃連署處，當民眾進場都會通過此處，相關人員還會大聲詢問“連署了沒”。