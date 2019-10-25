施政總質詢壓軸　王金平發表告別演說

王金平。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥、黃筱筠）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平今天下午在“立法院”院會，進行44年“立委”生涯的告別演說，他一開始就提到日前蔡英文拒港凶嫌陳同佳來台投案又“髮夾彎”，批評“政治可以是藝術但絕對不是魔術”、“司法管轄權，就是代表國家行使主權”。



今年78歲的王金平，1975年在第一屆“立委”增額補選時高票當選，34歲是當屆最年輕“立委”，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文六任執政，是現任最資深“立委”，也是史上任期最長的“立法院長”，連任5屆共17年。王金平辦公室強調，王只是向“立法院”告別，不是要裸退。



王金平日前表態參選2020到底，“立法院”今天進行第9屆第8會期最後一天的施政總質詢，王金平排在壓軸登場。他依過去慣例事先擬妥質詢稿發表講話，讓“行政院長”蘇貞昌坐著聆聽內容。



下午到場聆聽的藍委幾乎都是王金平的好朋友，包括親民黨秘書長兼黨團總召李鴻鈞、國民黨“立委”廖國棟、鄭天財、羅明才、以及台中大甲鎮灁宮董事長顏清標的兒子顏寛恒等。



王金平以“國家為重，國會為主”為題，發表30分鐘講話。他一開始就說，選舉有輸有贏，“國家”要尊嚴，指出“政治可以是藝術但絕對不是魔術”。



他強調，法律可以論情理，但絕不能破底線。司法管轄權，就是代表“國家行使主權”。不論以任何理由，放棄司法管轄權，就是放棄主權，就是踐踏“國家”尊嚴。



王金平表示，台灣有人提“今日香港，明日台灣”的憂慮，他當然了解憂慮的背後，是擔心明日主權的淪喪。因此司法管轄權，絕不能臣服於政黨利益之下。



王金平今天在總質詢發表演說，告別自己44年的“立院”生涯。他排在壓軸質詢傍晚5點，下午他一到“立法院”議場，媒體隨即蜂湧而至，到二樓的媒體拍攝席，他也在位置上等待最後一棒上台質詢時，現場只有親民黨“立委”李鴻鈞坐在一旁陪同，而國民黨“立委”顏寬恆則坐在前一排。

