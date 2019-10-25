王金平告別演說談太陽花　稱無愧無憾

藍委王金平。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平今天下午在“立法院”院會，進行告別44年“立委”生涯最後一次總質詢。他在30分鐘講話裡，沒有提到兩岸關係，但認為2014年3月反服貿太陽花學運，無法審議通過服貿協議，對兩岸交流是一件遺憾的事。



王金平說，太陽花學運佔據“立法院”議場，他是最想努力設法解決的人，不是引發太陽花學運問題的人，不論世人如何評價，不流血的和平落幕，讓他問心無愧，無憾於歷史。



2014年3月發生反服貿太陽花學運時，王金平擔任“立法院長”。



王金平下午提出總質詢，依過去慣例事先擬妥質詢稿發表講話，讓“行政院長”蘇貞昌坐著聆聽內容，王下午總質詢後，將於2020年1月31日“立委”任期屆滿後卸任。



今天在場聆聽演說的藍委多是王金平的好朋友，包括親民黨秘書長兼黨團總召李鴻鈞、國民黨“立委”廖國棟、鄭天財、羅明才以及台中大甲鎮灁宮董事長顏清標的兒子顏寛恒等，許多媒體也趕到議場採訪。



王金平以“國家為重，“國會”為主”為題，發表30分鐘講話。他的講話幾乎以“立法”議事為主，多在回顧近年來發生的議事爭議。其中，他提到2014年3月反服貿太陽花學運，無法審議通過服貿協議，對兩岸交流是一件遺憾的事。



但他認為，讓太陽花學運不流血、和平落幕，也讓這一代政治人物，無憾的面對下一代。

