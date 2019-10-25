中評鏡頭：新黨造勢　蔡英文論文門也成話題

全民拔菜總部拿出“打倒假博士、全民站出來”的大型看板。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月25日電（記者 洪德諭）新黨將在25日晚間在府前的凱達格蘭大道舉行“庶民公審蔡英文 全民下架民進黨”造勢活動。活動雖尚未開始現場已陸續出現嗆蔡英文的標語，並針對陷入蔡英文博士學位疑雲的問題猛打。



根據主辦方規劃，活動於凱達格蘭大道將會於18時開始到21時為止，規劃兩個流程，18時至19時30分為“庶民公審蔡英文”，開放庶民上台控訴發表自己的想法替自己發聲，19時30分至21時止則規劃“全民下架民進黨”，將安排大砲上台開嗆，除了黨主席郁慕明、新黨“總統”參選人楊世光預料將出席外，到底誰會出席勢必將受到矚目。



新黨是在1993年成立的政黨，主張支持一國兩制實現兩岸和平統一，在2020大選中，為爭取大選入場券，現新黨青年團長楊世光搭檔陳麗玲正在衝刺連署中，由於連署必須在11月2日前完成28萬多份連署，這場造勢活動勢必將替楊衝刺連署。



活動開始前1小時，陸續有民眾入場，其中不滿蔡英文的民眾也陸續聚集，包括全民拔菜總部成員拿出大大的拔菜旗幟相當顯眼，另外現場民眾也帶上自製手寫的看板，批評蔡英文“逢中必反”。



在蔡英文深陷博士學位疑雲下，今天的活動不滿蔡英文者也不約而同地拿出此議題猛打，像是全民拔菜總部拿出“打倒假博士、全民站出來”的大型看板，同時場邊也有民眾掛上“假博士蔡英文”的大型文宣。