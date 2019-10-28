竹科的聲音　陳啟源：韓真性情能融化冰冷心

中國國民黨新竹市議員陳啟源。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月28日電（記者 黃文杰）連任三屆、中國國民黨新竹市議員陳啟源接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜掀起的韓流2．0就是“庶民起義”，他說，庶民就是講話真情流露，或許部分言行舉止，會被譏諷難以登大雅之堂，但是“真性情”才是科技人比較欠缺，多給韓國瑜機會，就會融化科技人冷冰冰的心。



陳啟源，曾任新竹市中華外內丹功運動協會、新竹市淨心服務協會、新竹市海洋湖面生態保育協會理事長等職務，新竹市議會第八屆至第十屆議員，綽號“香山阿源”，之前在議會加入“新民意問政聯盟”，有國民黨身份但以無黨運作。2018三合一選舉結束，陳啟源跟著許修睿等人恢復國民黨，國民黨在市議會變成最大黨，許修睿也當選議長。



中評社問，韓國瑜從16日開始請假，全力拼大選，從台灣最南端的屏東開始起跑，一路往北走，各地都掀起熱潮，怎樣看這波“韓流2．0”？



陳啟源告訴中評社，韓國瑜掀起的韓流2．0，就是典型的“庶民起義”，基層庶民生活不好，台灣經濟狀況特別不好，都有感受，期待新一代領導人，可以帶領大家走向台灣安全、人民有錢，這個人就是韓國瑜，他也希望大選過程，藍綠對決，可以好好論述，平和理性，避免激烈惡質的選舉文化。



被問到，韓國瑜代表庶民力量，但是高科技界或者所謂“知識藍”或“經濟藍”，似乎還不能接受韓國瑜，該怎麼辦？



陳啟源表示，新竹因為有科學園區，很多高科技人才在這裡，每一個人會觀察，他心目中屬意的候選人，藍營過去有鴻海創辦人郭台銘，現在韓國瑜代表國民黨參選2020，本身有足夠正當性與代表性，當然郭粉會期待郭董來帶領台灣往前走，但是“最好的時機”已經過了，郭也不可能代表國民黨選，參選更可能造成藍營分裂，幫助民進黨蔡英文當選，希望藍軍以及中間選民，還是集中力量挺韓到底。



他分析，韓國瑜凸顯的是庶民，講話真情流露，當然有人覺得韓的言論與舉行，難登大雅之堂，但也因為這樣，才是親民、庶民，展現“真性情”的一面，這份真誠還是會打動人，尤其高科技習慣冰冷的數字，多給韓國瑜機會，聽聽他的講話，感受他的熱情，會融化冰冷的心，當然也希望韓國瑜，發言必須更謹言慎行，不要犯錯。



被問到韓國瑜應該提出怎樣的經濟政策，才讓竹科的人願意把這張票投給？

