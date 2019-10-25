王金平告別44年“立委”生涯演說(全文)

王金平施政總質詢壓軸，發表告別演說。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥、黃筱筠）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平今天下午在“立法院”院會，進行44年“立委”生涯的告別演說，他以唸稿方式，花了約30分鐘，唸完全文近6千字的講稿，細數他擔任17年“立院”院長主持議事的理念。



今年78歲的王金平，1975年在第一屆“立委”增額補選時高票當選，34歲是當屆最年輕“立委”，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文六任執政，是現任最資深“立委”，也是史上任期最長的“立法院長”，連任5屆共17年。王金平辦公室強調，王只是向“立法院”告別，不是要裸退。



王金平日前表態參選2020到底，“立法院”今天進行第9屆第8會期最後一天的施政總質詢，王金平排在壓軸登場。他依過去慣例事先擬妥質詢稿發表講話，讓“行政院長”蘇貞昌坐著聆聽內容。



下午到場聆聽的藍委幾乎都是王金平的好朋友，包括親民黨秘書長兼黨團總召李鴻鈞、國民黨“立委”廖國棟、鄭天財、羅明才、以及台中大甲鎮灁宮董事長顏清標的兒子顏寛恒等。



王金平以“國家為重，國會為主”為題，發表30分鐘談話，以下為全文：



主席、蘇院長，各部會首長、列席官員，本院同仁，大家好。金平今天以“國家為重，國會為主”為題向“行政院”提出質詢。因受限於時間，“行政院”無法以口頭全盤回應本席論述，因此請“行政院”以書面回覆即可。



選舉有輸贏，“國家”要尊嚴



政治可以是藝術但絕對不是魔術。



法律可以論情理，但絕不能破底線。



司法管轄權，就是代表“國家”行使“主權”。



不論以任何理由，放棄司法管轄權，就是放棄主權，就是踐踏“國家”尊嚴。



在台灣有人提出“今日香港，明日台灣”的憂慮。但是我們的“總統”、“立法委員”，早已由公民直選產生。我們要有信心，“今日台灣，才是明日香港”追求的目標。



金平當然了解憂慮的背後，是擔心明日主權的淪喪。因此司法管轄權，絕不能臣服於政黨利益之下。不論顧主權的口號有多響亮，此刻是付諸行動，想方設法，讓犯罪嫌疑人來台接受司法審判的時候。捍衛代表主權的司法管轄權，是全民共同的責任，誰要放棄它，我們就下架他。



法治是民主的基礎，沒有法治就沒有民主。金平重申：別忘了！選舉，勝負不是一切，還有“國家”尊嚴、“國家主權”必須捍衛！

選舉求勝負，“國會”要共識



選舉與“國會”是落實政黨目標的兩大場域。



“國會”是由代表不同政黨、選區、背景的成員組成，將社會多元各方的主張，透過各黨派間的合縱連橫、相互妥協尋求共識；或用表決、杯葛等方法得到結果。不到最後關頭，不輕言訴諸表決，也不輕言放棄妥協。



不管委員來自再小的黨派，也仍然是人民一票一票選出的代表。或許不是社會的主流主張，卻也是部分國民應該被重視、尊重、接納的意見。



零和的表決不應是常態，妥協的共識才是“國會”的價值。尤其在撕裂、對立、壁壘分明的台灣，我們應該讓社會看到，“國會”可以經由妥協尋求共識，不必是不惜一切拚輸贏的衝撞，如此，野心家才少了操弄的空間。



政治場域，各司其職



候選人，當然求當選。選舉操盤手，也以當選當作唯一的目標。“國會”黨團幹部，以落實政黨主張為任務。而“國會議長”的重責大任則是調和鼎鼐，綜合各黨派意見、凝聚共識，順利通過議案。各有角色，各司其職。



金平自“民國”64年首度當選“立法委員”，44年來，先後以不同的角色，擔任不同的職務，執行不同的任務，非常清楚“吃什麼飯、誦什麼經”，角色、責任、任務不能混淆。尤其是關係國家民主發展、憲政體制維護、全民福祉、政治社會安定、經濟成長的“立法院院長”。



“國家”為重，“國會”為主



2000年第一次政黨輪替，2002年“立法院”各黨不過半，國、親、新三黨聯合組成“立法院”多數的結盟儀式上，時任中國國民黨黨主席連戰先生表示：



“今天中國國民黨把王金平同志送給‘國家’，擔任‘中華民國“立法院長’”。



“國家”為重、“國會”為主就是金平擔任“立法院長”堅守的價值，也應該是爾後“國會議長”必須遵循並堅守的價值。超脫黨派，以“國會”為主主持議事，以“國家”為重，捍衛民主憲政。



英國國會源自1707年，美國國會成立於1789年，法國第一共和“國會”成立於1792年，它們以數百年的時間奠基了“國會”文化。



中華民國37年行憲，38年播遷來台，直到“民國”80年第一屆44年未曾改選的資深“立委”全部退職，第二屆“立法委員”於82年2月1日就職，才真正開啟符合現代民主“國家”的“國會”時代。至今也僅有26年。



相較於美、英、法老牌民主國家的“國會”，“立法院”尚屬強褓嬰兒期，較諸老牌民主“國會”的標準，及社會、人民對“立法院”的期望，“立法院”仍有很大的努力空間。畢竟滿足人民、社會的期待，是我們必須不斷鞭策的目標。



“國會”文化，創難毀易



自“民國”82年擔任副院長，與劉松藩院長一起在無前例中探索前進，建立符合真正民主“國會”的模式，以走出威權體制的運作。經由6年經驗的總結，於民國88年元月份通過“國會”改革五法”，並在同仁支持下，於同年二月擔任“立法院長”，前後一共17年。23年間，在“國會”改革五法的基礎上，點點滴滴、跌跌撞撞，好不容易建立的“國會”文化，卻是“創難毀易”。在告別“立法院”的前夕，金平願以23年擘建“國會”文化的實務經驗，加上三年多來，坐在後排委員席，觀察體會的心得，做一次真誠的報告。



跨越千禧，開創新局



1999年出任院長，正逢千禧年。上任之時，自許“跨越千禧開創新局”的宏願；2000年適逢“中華民國”首次政黨輪替，也是“國家”首次面對朝小野大的挑戰。2002年“立委”選舉結果，各黨不過半。國民黨，行政、立法兩權皆輸，必須聯合多黨才為多數，對出任院長的金平，都是艱難的挑戰。



“國家”為重、“國會”為主的價值，讓金平深知，既是中國國民黨黨籍“立法委員”，更是“中華民國”“立法院長”，一切考量以“中華民國”為重，以“立法院”為主，金平才能在驚濤駭浪的政局中，穩住“國會”的方向舵，讓“立法院”成為解決問題的中心，不是製造政局動盪的場所。也深知唯有在動盪險惡的政局中，建立的“國會”文化，才能經得起時代檢驗，以流傳百世，爾後“國會”運作是政黨操縱的傀儡？或是“國會”主權的捍衛者？春秋之筆，才有評鑑的標準。



金平期許，四大保證



金平期許務實的“國會”運作必須：

一、保證政權無論如何轉移，“國政”運作無礙。

二、保證多黨、多方、多元利益交征下，尋求可被接受的最大公約數，發揮議事的效能。

三、保證朝野激烈的攻防中，堅持程序正義、法治原則。

四、保證議事再大的紛爭、朝野再大的衝突，不但不能妨礙法律、預算、議案的產出。而且產出後，不會有無休止的法理憲政爭議，及社會抗爭。



真正的“國會”，才算真正的民主“國家”



執政者最想控制，也最想擺脫的，就是代表民意的“國會”。來自四面八方，代表不同區域、各方利益的“立法委員”組成“國會”，很難有單一的意見，也不容易形成一致的共識。黨同伐異、對立衝突的特色，提供有野心的執政者，以議事不彰否定“國會”；以議事杯葛、衝撞、敗壞社會風氣為理由，污名化“國會”；再進一步以黨政運作一體化為由，企圖染指“國會”、架空“國會”；更甚以利益分配，軟化“國會”等，不一而足。



“立法院長”應以捍衛“國會”自主權為己任，絕不容行政、司法、監察、考試等權，假藉任何名義侵犯立法權。金平任內遺憾之一，就是針對319槍擊案，“立法院”依法通過真相調查委員會，卻遭受當時的執政黨行使所謂“行政抵抗權”全面抵制。執政黨委員失去了“國會”自主的自我期許，反與執政的行政權唱和，自失立場。“立法委員”要以捍衛“國會”尊嚴為己任，才有自主的“國會”，才是真正的“國會”。



尊重少數為前題，服從多數的意義才彰顯



金平十七年的心得，落實民意的真“正國會”，必先以“尊重少數”為前提，多數為力量的最終表決才具有正當性、合理性。議案通過的合法性才受尊重、肯定，才具有執行及被遵守的穩定性。



在議會，多數是實力、是力量，不是絕對的真理，憑藉多數就以為可以為所欲為，絕不是議會政治的真諦。

真正的民主“國家”，沒有永久的執政黨，也沒有必然的在野黨，風水會輪流轉。今天的多數如何對待少數，難保翻轉之後不會以其人之道還治其人。



不尊重少數，一味仗勢多數，以大壓小，以強凌弱，以多勝少。對今天的多數黨及他們的支持者，可能大快人心，得意一時，日後都要付出對立、撕裂、不穩定的代價，冤冤相報何時休？這不是真正的民主“國會”。



假若議會一切以多數至上，多數就代表一切，就是真理。如此，反映民主“國家”的多元議會，就被否定、摧毀，民主多元就失去了意義。最後只剩徒具“國會”的形式，我們就沒有資格說是真正的民主“國家”。

