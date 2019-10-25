告別“立院”選2020?王金平：堅定信念

王金平在“立法院”院會進行最後一次總質詢後，受訪談未來規劃。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平今天下午在“立法院”院會，進行4年任期內最後一次總質詢，會後在議場外受訪時表示，未來下一步往“總統府”，他會儘量、堅定信念。至於會不會和親民黨主席宋楚瑜見面？他說，應該有這機會彼此交換意見，等待這時間來臨。



王金平下午提出總質詢，依過去慣例事先擬妥質詢稿發表講話，讓“行政院長”蘇貞昌坐著聆聽內容，王下午總質詢後，就會等到2020年1月31日“立委”任期屆滿後卸任，當他發表30分鐘講話後，民進黨總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗都相繼送花致意，他走出議場後接受媒體訪問，整個訪問如同他在談過去如何做好議事運作。



媒體問，剛剛演講過程似乎有點眼眶泛紅？



王金平表示，情緒已經在早上有呈現了，當然不捨了，人生44年都在同一個地方服務，當然“立法院”一草一木都很熟悉，而且由他的時代種植，他天天在院長室看這些樹木長大、每天大概走相同的路，當然對“立法院”充滿感情，其他委員即使沒留在“立法院”也對他很好。



媒體問王金平的家人似乎也有到場旁聽他在議場講話，他在“立法院”的事情，他回家就不談了，除非他們問，因為他不希望家人、兒女參與政治。