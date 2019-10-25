跟農友掏心　韓國瑜：農村勞動力不足迫在眉睫

韓國瑜25日傍晚赴雲林縣西螺漢光果菜合作社跟農友座談。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月25 日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜25日傍晚赴雲林縣西螺漢光果菜合作社跟農友座談，農民關心農村缺工、勞動力老化，以及部分農業開放衝擊等問題。韓耐心聆聽後表示，如果當選台灣農村勞動力一定要適當開放，農村勞動力不足是每個農村都遇到的問題，目前農作平均年齡約62歲，這是迫在眉睫一定要做的，因此我個人完全認同。



韓國瑜傍晚跟藍營雲林山線“立委”選將謝淑亞、藍營縣議員李明哲等人在西螺請聽農民心聲。面對當前農業問題，韓國瑜表示，政府的責任就是照顧農漁民勞工，台灣農業想要永續經營，年輕人必須願意返鄉，這是身為政治工作者肩膀上重大的責任，請放心我們一定會照顧好農民漁民。



此外，對於農友反映價格波動等問題，韓國瑜舉例說，高雄大樹的鳳梨、旗山的香蕉之前價錢崩盤，大家真的是掉眼淚。但是今年就變，因為我們有外銷訂單，價錢就開始穩定。農民不要大富大貴，也不要一下價錢衝上天，重點是本身沒有外銷的能力。現在外面的農產品源源不斷的進來，我們農民的生存會越來越困難，但我可以跟大家保證，未來如果有機會在中央做事，我們會主動帶領農民朋友去外面搶訂單。



最後韓國瑜表示，很多青農離開家鄉，就是因為通路打不出去。所以未來我們有創造一個農村環境，讓青年農民願意回鄉，台灣的農村一定要有青年農民投入，台灣農業才能永續經營。



韓國瑜結束西螺農友座談後，晚間將赴虎尾農會供銷部出席雲林藍軍“總統”“立委”的後援會大會。