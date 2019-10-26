中評關注：經濟適度多元　澳門初見成效

研討會現場。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月26日電（記者 沈而忱）2019年2月，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。綱要提出，要促進澳門經濟適度多元發展，這位澳門的發展指明了方向。日前，在北京大學召開的“”“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”上，澳門特別行政區經濟財政司司長梁維特介紹了澳門經濟適度多元化的初步成效，與會的專家學者也紛紛建言獻策，助力澳門經濟多元發展。



梁維特表示，澳門需要圍繞“國家所需，澳門所長”，緊扣“一個中心一個平台”的發展定位，抓住大灣區、“一帶一路”等機遇，既要提升澳門自身的發展素質，同時加強深化區域合作。澳門要構建具有國際競爭力的現代化產業體系，發揮自身的優勢，促進澳門經濟實現高質量發展，同時，為澳門參與國家改革開放創造條件。他指出，這個過程也是澳門踐行有澳門特色的“一國兩制”方針的一個重要環節。



梁維特介紹說，2019年外部不確定因素增多，澳門始終堅持“多點支撐，多管齊下”的策略，在保持主要支柱產業優質穩定發展的同時，加大力度培育新興產業的成長。同時，為了維持總體的經濟增長，保障居民的就業，特區政府採取了很多措施，尤其在健全法制方面，加強對博彩業的監管，並通過博彩業，加快推動非博彩業的壯大。在中央及澳門全體居民的大力支持下，澳門經濟適度多元的發展取得一定成效，基本格局已經形成。



對於澳門產業的基本格局，梁維特舉了一系列數字，來證明澳門推行經濟適度多元化的成果。梁維特表示，博彩業增加值的占比穩步下調，非博彩業收益增長上升，金融業、不動產和工廠服務業、飲食業等均增長30%以上，特別是金融業，增幅達65%；另外，新興產業增加值總額也持續走高。其中，梁維特重點介紹了會展業、金融業和中藥業三個新興產業。他指出，特區政府大力推動具規模的優質品牌會展，引導參展人群和觀眾進行消費，力求讓中小企業有所分享發展機遇。金融業方面，澳門致力打造中國－葡語國家金融服務平台，助力人民幣清算和政府管理業務，為“一帶一路”倡議，以及中國與葡語國家的長遠合作做出貢獻。金融業發展的增幅在最近三年超過了48%。中藥產業方面，與廣東合作的中醫藥產業園在橫琴新區落地，不僅推動了中醫藥產業國際化，而且有利於“中醫藥產業與文化一帶一路國際窗口”的形成。