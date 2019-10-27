社評：第三勢力邊緣化　台灣政治版圖變了？

王金平25日在“立法院”總質詢發表演說。（中評社資料照） 中評社香港10月27日電（評論員 束沐）曾聲稱“參選到底”的王金平25日在“立法院”發表告別演說，感性喊出“珍重再見”。兩個月前還風光無限的郭台銘，雖然仍透過輔選、推出“郭家軍”候選人維持能量，卻難掩網絡聲量和支持者熱情的總體下行趨勢。而一度號稱“全台最大尾”的柯文哲，近期則陷入“失言風波”和與綠營的口水戰之中。



曇花一現的“郭柯王”鐵三角已經人走茶涼，而持有2020最後兩張門票的親民黨和時代力量，看來也難以撼動大局。儘管宋楚瑜日前釋出參選“呼之欲出”的消息，但輿論普遍認為，親民黨的傳統版圖不僅持續萎縮，還被柯文哲、韓國瑜瓜分，其政治能量已減至很低。時代力量自7月以來歷經多輪退黨潮，已元氣大傷，黃國昌不懈追打“私菸案”、在住房問題上高分貝批判蔡政府的動作，也無法擺脫時力不做“小綠”就被泡沫化的窘境。



曾幾何時，“第三勢力”、“中間路線”、“藍綠不過半”等等，是台灣政壇的熱門話題和響亮口號，也是外界對2020選情的一個重要觀察點。然而，“第三勢力”集結成軍的前景，就如同“一場秋雨一場涼”般，隨著夏天的遠去而逐漸冷卻下來。這究竟意味著藍綠二元板塊不變？還是單純因為有關方面的策略失誤？雖然“第三勢力”力抗藍綠的圖景已幾近幻滅，但探究背後的原因，對理解和預判2020大選選情仍然具有重要參考價值。



首先，藍綠兩大黨仍握有龐大成熟的政黨機器、“立委”席次和地方執政資源，無論對地方派系、政治家族還是政治人物個體來說仍具有依賴性，這就極大降低了藍綠內部要角“帶槍投靠”的可能性。



例如，外界對民眾黨“立委”選情原本最大期待，就是一旦郭、柯參選催化出“母雞效應”，藍綠紛紛出現要角轉投“第三勢力”的現象。然而，現實是民眾黨缺少“母雞”之後，只能吸納藍綠邊緣人，因而被網民諷刺為“資源回收站”。再如，郭台銘看似坐擁數十萬“郭粉”，但最後還是願意為“友郭”國民黨“立委”參選人站台輔選，這與郭台銘原本的政治主張已漸行漸遠。再看民進黨不久前就派系矛盾鬧到雞飛狗跳，但尚屬茶壺內風暴，即便撕破臉皮獨立參選，改換門庭以“第三勢力”旗號參選的可能性還是很低。

