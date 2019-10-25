習近平主持中央政治局第十八次集體學習

中評社北京10月25日電／中共中央政治局10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。我們要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。



新華社報道，浙江大學教授、中國工程院院士陳純就這個問題作了講解，並談了意見和建議。



中共中央政治局各位同志認真聽取了講解，並進行了討論。



習近平在主持學習時發表了講話。他指出，區塊鏈技術應用已延伸到數字金融、物聯網、智能製造、供應鏈管理、數字資產交易等多個領域。目前，全球主要國家都在加快佈局區塊鏈技術發展。我國在區塊鏈領域擁有良好基礎，要加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，積極推進區塊鏈和經濟社會融合發展。



習近平強調，要強化基礎研究，提升原始創新能力，努力讓我國在區塊鏈這個新興領域走在理論最前沿、佔據創新制高點、取得產業新優勢。要推動協同攻關，加快推進核心技術突破，為區塊鏈應用發展提供安全可控的技術支撐。要加強區塊鏈標準化研究，提升國際話語權和規則制定權。要加快產業發展，發揮好市場優勢，進一步打通創新鏈、應用鏈、價值鏈。要構建區塊鏈產業生態，加快區塊鏈和人工智能、大數據、物聯網等前沿信息技術的深度融合，推動集成創新和融合應用。要加強人才隊伍建設，建立完善人才培養體系，打造多種形式的高層次人才培養平台，培育一批領軍人物和高水平創新團隊。



習近平指出，要抓住區塊鏈技術融合、功能拓展、產業細分的契機，發揮區塊鏈在促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、提升協同效率、建設可信體系等方面的作用。要推動區塊鏈和實體經濟深度融合，解決中小企業貸款融資難、銀行風控難、部門監管難等問題。要利用區塊鏈技術探索數字經濟模式創新，為打造便捷高效、公平競爭、穩定透明的營商環境提供動力，為推進供給側結構性改革、實現各行業供需有效對接提供服務，為加快新舊動能接續轉換、推動經濟高質量發展提供支撐。要探索“區塊鏈＋”在民生領域的運用，積極推動區塊鏈技術在教育、就業、養老、精準脫貧、醫療健康、商品防偽、食品安全、公益、社會救助等領域的應用，為人民群眾提供更加智能、更加便捷、更加優質的公共服務。要推動區塊鏈底層技術服務和新型智慧城市建設相結合，探索在信息基礎設施、智慧交通、能源電力等領域的推廣應用，提升城市管理的智能化、精準化水平。要利用區塊鏈技術促進城市間在信息、資金、人才、徵信等方面更大規模的互聯互通，保障生產要素在區域內有序高效流動。要探索利用區塊鏈數據共享模式，實現政務數據跨部門、跨區域共同維護和利用，促進業務協同辦理，深化“最多跑一次”改革，為人民群眾帶來更好的政務服務體驗。



習近平強調，要加強對區塊鏈技術的引導和規範，加強對區塊鏈安全風險的研究和分析，密切跟蹤發展動態，積極探索發展規律。要探索建立適應區塊鏈技術機制的安全保障體系，引導和推動區塊鏈開發者、平台運營者加強行業自律、落實安全責任。要把依法治網落實到區塊鏈管理中，推動區塊鏈安全有序發展。



習近平指出，相關部門及其負責領導同志要注意區塊鏈技術發展現狀和趨勢，提高運用和管理區塊鏈技術能力，使區塊鏈技術在建設網絡強國、發展數字經濟、助力經濟社會發展等方面發揮更大作用。