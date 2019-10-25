外交部回應美國副總統彭斯涉華言論

中評社北京10月25日電／外交部發言人華春瑩25日在例行記者會上就美國副總統彭斯涉華言論發表談話。



華春瑩說，10月24日，美國副總統彭斯發表講話，對中國社會制度和人權宗教狀況進行蓄意歪曲，對中國內外政策進行無端指責。彭斯的言論與其去年10月的演講如出一轍，流露出十足傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言，中方表示強烈憤慨和堅決反對。



華春瑩指出，新中國成立70年來，中國人民在中國共產黨領導下，走出了一條適合中國國情的發展道路，取得了舉世矚目的偉大成就。中國迎來了從站起來、富起來到強起來的歷史性飛躍。8億多中國人實現脫貧，中國已經擁有世界上最大規模的中等收入群體；中國經濟增速在世界主要經濟體中保持首屈一指，連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%；中國已經成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國。歷史和事實充分證明，中國選擇的發展道路完全正確，得到人民群眾的衷心擁護支持。中國人民對自己選擇的道路充滿信心，將堅定不移地沿著中國特色社會主義道路不斷前進，不斷取得新的更大勝利。任何力量都阻擋不了中國人民和中華民族前進的步伐。



華春瑩表示，中國人權狀況好不好，最重要的判斷標準是中國人民是否滿意。中國的發展日新月異，中國人民的幸福感和獲得感越來越強。中國政府高度重視保護和促進人權。改革開放40多年來，中國人權事業取得了舉世公認的卓越成就，中國人民享受著前所未有的權利和自由，這是任何不帶“有色眼鏡”的人都不能否認的事實。中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林。中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。



華春瑩說，中國政府堅決維護國家主權、安全、發展利益。台灣、香港、新疆等事務都純屬中國內政，決不允許任何外部勢力干涉。以彭斯為首的一小撮美國政客在這些問題上顛倒黑白，說三道四，造謠污蔑，就是要干涉中國內政，阻撓中國的穩定和發展。但是，烏雲擋不住陽光，謊言蓋不住真相。中國人民不信邪，也不怕邪。任何破壞中國國家統一、民族團結和社會穩定以及任何給中方栽污名、潑臟水的圖謀註定都是癡心妄想，註定都必將被歷史唾棄。

