外匯局：前三季度中國跨境資金流動保持穩定

中評社北京10月25日電／“前三季度，我國跨境資金流動保持穩定，外匯市場供求基本平衡。”國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英25日表示，人民幣對美元匯率雙向波動增強，匯率預期總體平穩。



新華社報道，外匯局當日公佈的數據，2019年前三季度，銀行結匯1.38萬億美元，售匯1.43萬億美元，結售匯逆差482億美元；銀行代客涉外收入2.632萬億美元，對外付款2.629萬億美元，涉外收付款順差26億美元。



今年前三季度，銀行結售匯逆差月均規模比2018年下半年月均逆差收窄54%。其中，第三季度，銀行結售匯逆差比第二季度收窄38%，比2018年同期下降64%。前三季度，銀行代客涉外收付款順差26億美元，2018年下半年為逆差。前三季度，銀行對客戶遠期結售匯順差1055億美元，2018年同期為逆差453億美元。



“如果綜合考慮遠期、期權等其他供求因素，外匯市場供求呈現基本平衡。”王春英在此次數據發佈會上介紹，今年前三季度，售匯率保持平穩，結匯率穩中有升，企業外匯融資更加穩定，市場主體外匯存款下降，銀行遠期結售匯呈現順差。“這些指標說明，無論是從外匯供求的角度，還是從跨境收支的角度，或者從國際收支的角度來看，今年以來都呈現總體穩定、基本平衡的格局。”



王春英認為，這主要是因為經濟基本面的支撐作用明顯，擴大對外開放政策的積極作用持續顯現，外匯市場自身的調節作用逐步增強。“總的來說，未來這些因素，我們覺得會在中國的外匯市場運行中發揮主導作用，包括經濟基本面良好、擴大開放政策持續推進、市場成熟度進一步提升，將使得中國的跨境資金流動能夠保持總體穩定。”