杭州警方搗毀假冒比特幣交易詐騙犯罪團夥

中評社北京10月25日電／新華社報道，記者從杭州市公安局獲悉，杭州市上城區警方日前破獲一起誘騙他人炒比特幣實施詐騙的犯罪團夥，抓獲團夥所有涉案人員200餘名，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。



4月初，河南的徐先生接到一個微信好友申請，隨後被對方拉入一個炒比特幣的微信群。看到群裡時不時有人自稱炒幣獲利，徐先生心動了。他根據對方指點，下載了一個“比特網”App，先投了6500元，兩天內賺了1萬多元。徐先生一步步落入對方設好的局，先後追投約20萬元，在所謂的“指導老師”指導下進行買賣操作。截至5月11日，徐先生投入的20多萬元全部虧光，大夢初醒的他隨即報警。



5月底，杭州上城警方接到線索傳遞，向徐先生實施詐騙的團夥很可能就在上城區活動，警方立即組成專案組開展偵查，發現某信息技術有限公司有重大作案嫌疑，並逐步摸清了該團夥人員結構、內部分工、作案手段。



6月11日，警方對該犯罪團夥實施收網，一舉搗毀3處窩點，抓獲團夥所有涉案人員200餘名，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。據犯罪嫌疑人王某交代，他夥同範某、巫某等人註冊成立公司，模倣比特幣交易平台偽造了一個虛假交易平台，招募員工200餘人于2019年2月底開始實施詐騙。



據警方介紹，這起案件的受害人分散於全國各地，100餘名團夥成員已被採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步辦理中。