蔡英文迪化街拜廟　稱史上最會照顧人的政府

蔡英文到迪化霞海城隍廟拜票與拜廟，心情不錯。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文25日晚間來到台北市中藥材、南化貨集散地迪化街拜訪店家，且參拜香火鼎盛的霞海城隍廟。蔡英文不忘強調自己執政3年政績，請大家再給她4年，民進黨“國會”一定要過半，她才好做事，做大改革，要讓台灣轉型升級、強化“國防”，要有很多很多建設，請大家多拉票。



蔡英文是在尋求連任的民進黨“立委”何志偉安排下到場，迪化街向來是綠營優勢區，25日晚間約有近300名支持者到場，雖然大部分都戴著寫有何志偉的帽子，應是動員而來，但仍有不少民眾是自動聚集到場。



蔡英文與何志偉出場時，支持者高喊蔡英文當選，何志偉當選，氣氛熱絡。因此，蔡英文致詞時也不忘，“看到大家到場，我心情還蠻好的”。



何志偉的父母、民進黨中常委陳勝宏與前立委薛凌，民進黨台北市議員王世堅等人都陪同。



蔡英文致詞提到，這三年來蔡英文的團隊很努力，我們一直很盡心盡力在做，蔡英文的政府是有史以來最會照顧人的政府，我們還會拚經濟，雖然看到國際的經濟因為美中貿易戰與其他因素起起伏伏，但台灣經濟還是穩競成長，因此我們有大減稅，這是台灣有史以來最大規模的減稅，讓每個人共享經濟成長的成果。



她也說，今年開始我們會看到，台灣投資大爆發，台商回台投資新台幣6200億元，美國政府也呼籲台商儘量投資台灣，投資基礎見多，台灣投資一定很多，也有很多就業機會給大家。機會已經來了，我們要抓住機會，找到我們喜歡的工作或者創業，讓人生有一個好的開始。