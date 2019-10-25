李克強會見巴西總統博索納羅

中評社北京10月25日電／國務院總理李克強25日下午在人民大會堂會見來華進行國事訪問的巴西總統博索納羅。



新華社報道，李克強表示，中國和巴西同為發展中大國和新興經濟體，互為重要合作夥伴。建交以來，雙方開展了卓有成效的合作，特別是在拉美地區，兩國在貿易等領域合作創造了多個“第一”。習近平主席將同總統先生舉行會談，共同規劃中巴關係未來發展。中方願以兩國建交45週年為契機，同巴方鞏固政治互信，深化務實合作，更好造福兩國人民，為促進世界和平、推動全球經濟穩定前行貢獻力量。



李克強指出，中巴互為發展機遇。在當前國際形勢錯綜複雜變化、世界經濟下行壓力加大的背景下，中國願同巴西進一步擴大雙向開放，積極推進能源等領域互利合作。我們支持有實力、有信譽的中國企業按照市場化、商業化原則參與巴西基礎設施建設，願擴大進口符合中國市場需求的巴西優質產品，希望巴方為中國水產品等進入巴西市場提供便利。中方讚賞巴方為中國公民赴巴提供便利化措施，願同巴方擴大人文交流，夯實兩國友好的民意基礎。期待通過加強中巴全方位合作，共同促進兩國的發展繁榮。



博索納羅表示，巴方高度重視對華關係。巴西的發展離不開世界的參與，中國更不能缺席。巴中經濟高度互補。巴西正越來越開放，願拉近對華關係，密切同中方合作，繼續成為中國的重要合作夥伴。歡迎中國企業赴巴投資，參與巴能源等領域建設。巴西願進一步採取簽證便利化措施，促進兩國人員往來，推動兩國關係發展。



王毅、何立峰參加會見。