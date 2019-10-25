習近平同巴西總統博索納羅會談

中評社北京10月25日電／國家主席習近平25日在人民大會堂同巴西總統博索納羅會談。



新華社報道，習近平歡迎博索納羅首次訪華，感謝他在中華人民共和國成立70週年之際發來熱情洋溢的賀電。習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最有代表性的新興市場國家和最大的發展中國家。中巴建交45年來，雙方始終相互尊重、平等相待、互利共贏，成為發展中大國團結合作、共同發展的典範。當今世界正經歷百年未有之大變局，但和平、發展、合作、共贏的時代潮流沒有變，中國、巴西等新興市場國家整體崛起的勢頭沒有變，中方從戰略高度和長遠角度發展中巴關係的政策沒有變。當前，中國和巴西都處在國家發展的關鍵時期，我們要總結過去、展望未來，開闢中巴全面戰略夥伴關係新願景，為維護世界和地區的和平、穩定與繁榮貢獻正能量。



習近平強調，雙方要把握正確方向。要堅持雙方互為發展機遇，堅持把同對方關係擺在本國外交優先位置，堅持推進中巴全面戰略夥伴關係不斷向前發展。要發揮高層交往的戰略引領作用，理解並支持彼此核心利益，不斷加深政治互信，做以誠相交的好朋友、相互支持的好夥伴。



要堅持務實利民。中方願進口更多符合中國市場需求的巴西優質產品和高附加值產品，拓展兩國農業、能源、礦業、航天、基礎設施建設等方面合作。



要打造合作新高地。把科技創新和數字經濟打造為中巴合作新增長點。



要促進民心相通。全面加強人文等領域合作，推動巴西足球、中國傳統醫藥等各自特色領域交流，支持兩國地方交往。



要加強戰略協作。雙方要一道捍衛多邊主義，反對保護主義、單邊主義，促進世界經濟平衡、包容、可持續發展，推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展。中方支持巴方辦好今年金磚國家領導人會晤。

